التعليم توجه تعليمات للمدارس استعداداً للامتحانات الإلكترونية لنهاية العام

كتب محمود طه حسين

أرسلت الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، ب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن الإعداد والتجهيز لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسى، المقرر انطلاقها فى مايو المقبل.

وحددت الوزارة فى خطابها، مجموعة من الإجراءات كالتالى:

- التوجيه لمديري عموم الإدارات التعليمية بالتنبيه مشددا على المختصين بوضع و ادخال الامتحانات وهم أعضاء التطوير التكنولوجي والتوجيه، على المنصة، للانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بتجهيز و مراجعة وإتاحة الامتحانات الإلكترونية من خلال المنصة الإلكترونية للامتحانات قبل بداية الامتحانات بأسبوعين، والرجوع للدعم الفنى لسرعة تلافي أي ملاحظات.

- التنبيه على المدارس الثانوية المجهزة تكنولوجيا بمراجعة البنية التكنولوجية للتأكد من صلاحيتها والرجوع إلى الدعم الفنى لسرعة تلافى أية ملاحظات.

- التنبيه على المدارس بمتابعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالطلاب وتدقيق بياناتهم المسجلة على قاعدة البيانات بعد الانتهاء من استلام وتفعيل البريد الالكتروني الموحد الخاص بكل طالب من خلال الرابط moe-register.ermis.gov.eg)، حيث سيتم إعادة إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الأول والثانى الثانوى بداية من يوم الثلاثاء 4 إبريل الجارى وحتى 11 من نفس الشهر ، وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فوراً من خلال التطبيق الالكتروني لاستمارة بيانات الطلاب.

- انتهاء المدارس الثانوية من كافة التعديلات اللازمة على بيانات الطلاب ، وطباعة التقارير الخاصة ومراجعة البيانات التفصيلية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من خلال التطبيق الإلكتروني لاستمارة بيانات الطلاب والتي تحمل كافة البيانات المتعلقة بالاختبارات الإلكترونية وهي ( اللغة الأولى - اللغة الثانية - الشعبة و التخصص وطلاب الدمج بالتعليم - طلاب المنازل ) ، وذلك بعد مراجعة وتدقيق جميع البيانات الواردة بالتقارير والتأكد من صحتها، واستيفاء كافة التوقيعات اللازمة على أن يتم تسليم التقارير النهائية لبيانات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسى الثانى إلى إدارة شئون الطلاب بالإدارة التعليمية في موعد غايته الخميس 13 إبريل الجارى.