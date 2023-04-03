التصفيات النهائية بمسابقة شيخ الأزهر للقرآن الكريم بالإسماعيلية.. الجمعة المقبل

الإسماعيلية- صبرى غانم

قال الشيخ ممدوح سلام مديرإدارة شئون القرآن الكريم بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية أن التصفيات النهائية للعشرة الأوائل فى مسابقة شيخ الأزهر الشريف للقرآن الكريم يوم الجمعة المقبل الموافق السابع من أبريل الجارى.

وأضاف أن عدد المصعدين للتصفيات للمستوى الأول 8 من الطلاب والطالبات والمستوى الثانى 10 أيضا من الطلاب والطالبات والمستوى الثالث 7 والرابع 10 من الطلاب والطالبات وبهذا يكون العدد الاجمالى للطلاب والطالبات المصعدين للتصفيات 35 طالبا وطالبة من المعاهد ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم .

وأشار مدير شئون القرآن الكريم إلى أن الدكتور أحمد بيومى مدير عام المنطقة قد أشرف على فعاليات المسابقة فى التصفيات الأولية بديوان عام المنطقة وسوف يتم اختيار بعد التصفيات على مستوى الجمهورية عدد 10 من العدد 35 المصعدين للتصفيات يوم الجمعة القادمة.