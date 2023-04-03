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البيت الأبيض: لا توجد تهديدات محددة تتعلق بمثول ترامب للمحاكمة

الإثنين، 03 أبريل 2023 05:57 م
البيت الأبيض: لا توجد تهديدات محددة تتعلق بمثول ترامب للمحاكمة ترامب
كتب أحمد عرفة

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قال البيت الأبيض، إنه لا توجد تهديدات محددة تتعلق بمثول الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب للمحاكمة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

 

وأضاف البيت الأبيض:"مستعدون لأى عنف محتمل جراء محاكمة دونالد ترامب"، متابعا :"نعمل على إطلاق سراح الأمريكيين المعتقلين لدى روسيا".

 

وقال البيت الأبيض :"نتابع عن كثب اعتقال روسيا لصحفيين أمريكيين".

 

وجمع محققو وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالية FBI أدلة جديدة تشير إلى احتمال عرقلة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب للتحقيق فى قضية الوثائق السرية التى عثر عليها فى مقر إقامته بمارالاجو بفلوريدا، بحسب ما صرحت مصادر لصحيفة واشنطن بوست.


ترامب

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