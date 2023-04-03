البنك الدولى والمنظمة الدولية للهجرة يشاركان طلاب الجامعة الألمانية احتفالية يوم المياه

كتب محمد صبحى

نظمت الجامعة الألمانية بالقاهرة مسابقة لطلابها جاءت تحت شعار تزامناً مع الاحتفال بـ« اليوم العالمي للمياه 2023»، الذي يوافق 22 مارس من كل عام تحت عنوان "الإسراع بالتغيير لحل أزمة المياه والصرف الصحي" وهو شعار اليوم العالمي للمياه للعام 2023، بجانب تنظيم حملة لتوعية مجتمع الجامعة وطلابها بقضايا المياه وأهمية الحفاظ على مواردها.

أكد الدكتور مصطفى بركة عميد كلية الهندسة وعلوم المواد ومدير برنامج الهندسة المدنية بالجامعة على أهمية حملات التغيير السلوكي في المجتمع، للحفاظ على كل قطرة ماء في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، التي تهدد جهود التنمية ، هذا وقد أشرفت الدكتورة شيرين البرادعى الاستاذ المساعد ببرنامج الهندسة المدنية على المسابقة وعلى وضع محاورها بجانب المشاركة مع أعضاء هيئة التدريس بعرض عدد من الأراء المتعلقة بأزمة نقص المياه وتقييم الحلول المطروحة من جانب الطلاب لمعالجة تفاقم ظاهرة التغير المناخي الجائح وتأثير ذلك على الموارد المائية و ندرة المياه.

وأشار الدكتور بركة إلى مشاركة أكثر من 90 طالباً من برنامج الهندسة المدنية، تم تقسيمهم إلى 7 فرق ، حيث قام كل فريق بحثي بعرض مشروعه المنفذ على هيئة ملصق الذي تم تصميمه مع شرح توضيحي للمشروع يتناسب مع الموضوع الرئيسي الذي رفعته الأمم المتحدة شعار لها هذا العام والذي يتمحور حول خطورة ازمة ندرة المياه و العمل على حلها ، منوهاً أن تلك الإحتفالية تأتي في إطار حرص الجامعة على مشاركة شبابها في مواجهة التحديات البيئية و إيجاد حلول إستباقية مبتكرة تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها الهدف السادس SDG 6 والخاص بضمان التوافر والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030.

شارك في الإحتفالية الدكتور ماجد حامد، خبير البنك الدولى فى الشرق الأوسط في مجال البيئة عبر تقنية Webex ، حيث قام بتقديم شرح وافي عن مشاكل ندرة ونظافة المياه من وجهة النظر العلمية ومشاريع البنك الدولي في مجال البيئة والمياه ، هذا بجانب مشاركة ماريا نيكولوفسكا من المنظمة الدولية للهجرة وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة تقدم الخدمات والمشورة للمهاجرين، والنازحين داخلياً نتيجة للكوارث الطبيعية ، حيث تناولت ماريا في حديثها دور المياه وتأثيرها على المهاجرين والنازحين في إطار الصحة العامة.

شهد ختام فاعليات أعمال الاحتفالية توزيع شهادات على الطلاب للإشادة بمجهودهم و افكارهم البناءة.