البابا فرنسيس يدعو للصلاة من أجل الشعب الأوكراني الذي مزقته الحرب

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دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم الاثنين إلى الصلاة من أجل الشعب الأوكراني الذي مزقته الحرب، وذلك بعد يومين من خروجه من المستشفى، حيث كان يُعالج من عدوى بالجهاز التنفسي.



وقال بابا الفاتيكان - في تغريدة عبر موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي أوردتها قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الاثنين "في هذه الأيام من الأسبوع المقدس، دعونا نكثر معا من الصلاة من أجل شعب أوكرانيا الذي مزقته الحرب، ومن أجل كل الشعوب التي تشهد حروبا، وبمساعدة الرب، ندعو أن تُفتح جميع دروب السلام."



كان البابا فرنسيس (86 عاما) قد خرج أمس الأول السبت من المستشفى في روما عقب تلقيه العلاج من التهاب الشعب الهوائية.