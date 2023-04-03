اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 أبريل 2023 06:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار تعطل الطرق السريعة في باكستان

الإثنين، 03 أبريل 2023 06:00 ص
الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار تعطل الطرق السريعة في باكستان أمطار باكستان
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أثرت الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار بالطرق السريعة في باكستانووقعت انهيارات أرضية كبيرة في منطقة جبل سليمان بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت أخيراً على مناطق المرتفعات الجبلية في إقليمي بلوشستان وخيبر باختونخوا.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة الوطنية للطرق السريعة، حسبما أفادت وكالة «اسوشيتدبرس أوف باكستان»، أمس، أن قطاعاً كبيراً من الطريق السريع بين بلوشستان وخيبر باختونخوا تأثر بسبب الانهيار الأرضي الذي وقع في ضنا سار على الطريق السريع (إن-50)، مشيراً إلى توقف حركة المرور.

وتمت تعبئة العاملين الميدانيين ومعدات الهيئة الوطنية للطرق السريعة لإزالة الركام والأنقاض الناجمة عن الانهيار الأراضي، بناءً على تعليمات وزير الاتصالات الاتحادي مولانا أسد محمود.

 


الانهيارات الأرضية

الأمطار

باكستان

الطرق السريعة في باكستان

أمطار باكستان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة