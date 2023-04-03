الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار تعطل الطرق السريعة في باكستان

وكالات

أثرت الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار بالطرق السريعة في باكستان. ووقعت انهيارات أرضية كبيرة في منطقة جبل سليمان بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت أخيراً على مناطق المرتفعات الجبلية في إقليمي بلوشستان وخيبر باختونخوا.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة الوطنية للطرق السريعة، حسبما أفادت وكالة «اسوشيتدبرس أوف باكستان»، أمس، أن قطاعاً كبيراً من الطريق السريع بين بلوشستان وخيبر باختونخوا تأثر بسبب الانهيار الأرضي الذي وقع في ضنا سار على الطريق السريع (إن-50)، مشيراً إلى توقف حركة المرور.

وتمت تعبئة العاملين الميدانيين ومعدات الهيئة الوطنية للطرق السريعة لإزالة الركام والأنقاض الناجمة عن الانهيار الأراضي، بناءً على تعليمات وزير الاتصالات الاتحادي مولانا أسد محمود.