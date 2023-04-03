الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 10 فلسطينيين ويجدد الاعتقال الإدارى لأسير للمرة الثالثة

رام الله (أ ش أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، فتى فلسطينيًا وثلاثة شبان من مدينة "قلقيلية"، بشمال غرب الضفة الغربية المُحتلة.



وقالت مصادر فلسطينية إن الفلسطينيين المعتقلين أكبرهم (21 عامًا) واعتقلوا جميعًا لدى مرورهم بحاجز عسكري أقامته قوات الاحتلال قرب قرية "صرة" جنوب غرب مدينة "نابلس".



وعلى صعيد متصل، جددت محكمة "عوفر" العسكرية الإسرائيلية، الاعتقال الإداري للأسير "معتصم علي بركات ضبايا"، من مخيم "جنين" أربعة أشهر، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.



وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أن الأسير المُشار جرى اعتقاله بتاريخ 2/8/2022، وذلك لدى توجهه إلى الأردن من أجل العلاج.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، ستة شبان فلسطينيين من مناطق متفرقة فى القدس المحتلة.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى، فى بيان صحفى، إن قوات الاحتلال اعتقلت الناشطين المقدسيين مأمون عباسي من منزله في "رأس العامود"، وآلاء الصوص من بيتها في بيت حنينا. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الطور واعتقلت أربعة شبان، بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها ومصادرة هواتفهم الشخصية.

من جانب أخر أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الاثنين، جريمة الاحتلال الإسرائيلى فى مدينة نابلس، والتي أسفرت عن استشهاد الشابين محمد جنيدي أبو بكر، ومحمد ناصر سعيد الحلاق.

وحمل فتوح - في بيان صحفي - "حكومة اليمين الدموية، المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، التي ارتكبتها فرق الموت الخاصة التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف أن "هذه الحكومة الفاشية، التي تسن القوانين العنصرية، ماضية في تنفيذ برنامجها الدموي الإجرامي لقتل أكبر عدد من أبناء الشعب الفلسطيني".



واعتبر فتوح أن "المجتمع الدولي شريك بما يحدث بسبب صمته على الجرائم اليومية، وعدم اتخاذ أي خطوات للجم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني".