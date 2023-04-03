ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن النائب الأول لوزير خارجية أوكرانيا أمينة جباروف قولها "يسعدني أن أرحب بالأمين العام لمجلس أوروبا في كييف، ونشكر مبادرة المجلس بشأن إنشاء سجل للأضرار الناجمة عن العملية العسكرية الروسية" .

وأوضحت النائبة الأولى للوزير، أنه تمت مناقشة الخطوات الإضافية اللازمة لاستعادة العدالة ومحاسبة مجرمي الحرب الروس مع بيجينوفيتش بوريتش.

وأكدت الأمينة العامة لمجلس أوروبا أنه يجب تقديم المذنبين بارتكاب جرائم ضد السكان المدنيين إلى العدالة.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.