اعرف خطة القوافل العلاجية المجانية بأسيوط خلال شهر أبريل بقرى حياة كريمة

أسيوط - هيثم البدري

تواصل مديرية الصحة والسكان بأسيوط، تنظيم القوافل العلاجية الشهرية المجانية، وذلك فى إطار خطة الدولة لتوفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا والوصول إلى المواطنين بالأماكن والقرى البعيدة، لدعم مستوى الخدمة الصحية بتلك القرى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وفى هذه النقاط نرصد خطة القوافل التى تبدأ من من 1 : 30 أبريل 2023 بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بعدد 3 مراكز على مستوى المحافظة هى مراكز أسيوط ومنفلوط والفتح.

1- تبدأ خطة القوافل العلاجية الطبية الشاملة خلال شهر أبريل 2023 من يوم 1 إلى 30 أبريل 2023 ويتم تنفيذها بواقع يومين بكل قرية

2- تبدأ يومى السبت والأحد الموافق 1 و2 أبريل بقرية أولاد رايق بمركز أسيوط

3- يومى الثلاثاء والأربعاء الموافق 4 و5 أبريل بقرية بنى غالب

4- يومى السبت والأحد الموافق 7 و8 أبريل بقرية جحدم بمركز منفلوط

5- قرية اسكندرية التحرير يومى الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أبريل 2023

6- مدينة أسيوط الجديدة يومى السبت والأحد 15 و16 أبريل

7- قرية الشيخ سويف بمركز الفتح يومى الاثنين والثلاثاء 17 و18 أبريل

8- قرية العدر بمركز أسيوط يومى الثلاثاء والأربعاء 25 و26 أبريل

9- قرية الحسانى بمركز أسيوط يومى السبت والأحد 29 و30 أبريل.

10- القوافل تنفذها وزارة الصحة متمثلة فى مديرية الصحة والسكان بأسيوط وتضم تخصصات مختلفة للكشف على الأهالى للتأكد من سلامتهم

11- صرف الأدوية اللازمة دون مقابل مادى وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويلات للمستشفيات المركزية والعامة والجامعية