وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت مدينة نابلس فجرا، وأصيب شابان بجروح خطيرة، خلال مواجهات مع تلك القوات، وهما من أعلن استشهادهما.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس احمد جبريل، بأن الطواقم نقلت إصابتين خطيرتين جدا إلى مستشفى رفيديا الحكومي ونابلس التخصصي أعلن عن استشهادهما لاحقا، لافتا إلى أن قوات الاحتلال هاجمت مستشفى نابلس التخصصي بقنابل الغاز السام.

واعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين من البلدة القديمة، كما اقتحمت عدة مناطق بالمدينة، وأجرت عملية تفتيش في منطقة المخفية من المدينة.

وباستشهاد الشاب في نابلس، ترتفع حصيلة الشهداء منذ مطلع العام الجاري إلى 94 شهيدا بينهم 17 طفلا وسيدة، وشاب من بلدة حورة في النقب داخل أراضي الـ48.