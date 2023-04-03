اليوم السابع
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ارتفاع عدد جرحى انفجار مقهى سان بطرسبورج إلى 32 شخصا

الإثنين، 03 أبريل 2023 07:31 ص
ارتفاع عدد جرحى انفجار مقهى سان بطرسبورج إلى 32 شخصا انفجار - صورة أرشيفية
وكالات

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أفادت وزارة الصحة الروسية بارتفاع عدد الجرحى بالانفجار الذي وقع في مقهى في سان بطرسبورج، وأسفر عن مقتل المراسل الحربي فلادلين تاتارسكي، إلى 32 شخصا، 10 منهم في حالة خطيرة.

 

وحسب موقع روسيا اليوم، قال البيان "وفقا للبيانات، أصيب 32 شخصا في حادث بمقهى في سان بطرسبورج، توفي شخص واحد".

 

ووقع انفجار يوم أمس الأحد في مقهى "ستريت بار" الكائن في بناء رقم 25 بشارع أونيفيرستيتسكايا نابيريجنايا وسط المدينة، مما أسفر عن مقتل شخص تبين أنه المراسل العسكري فلادلين تاتارسكي.

 

وأفادت مصادر لوكالة "نوفوستي"، بأنه تم إحضار العبوة الناسفة على الأرجح من قبل أحد زوار المقهى، ويشتبه بأنها هدية على شكل تمثال صغير يرجح بأن القنبلة كانت بداخله، وتم رفع دعوى بتهمة القتل في مكان عام وفق المادة الخاصة في القانون الجنائي الروسي.

 


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