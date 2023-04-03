ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة و76 مليار جنيه استثمارات جديدة بالجيزة.. فيديو

كتبت ريهام الباشا

استعرض الزميل عبد الحليم سالم، مؤشرات البورصة والاستثمارت الجديدة بمحافظة الجيزة خلال النشرة الاقتصادية لتلفزيون اليوم السابع اليوم، حيث أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بمشتريات أجنبية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.088 تريليون جنيه.

كما استعرضت النشرة استقبال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أجيت جوبتيه، سفير دولة الهند لدى القاهرة، وذلك في إطار الاستعدادات للجولة الترويجية التي سيقوم بها وفد من الهيئة خلال يونيو المقبل لطرق أبواب الاستثمار في العاصمة الهندية دلهي، ضمن الجولات الترويجية الخارجية، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة أمام الشركات الهندية خاصة العاملة في قطاعات متنوعة أبرزها صناعة السيارات والصناعات الدوائية والوقود الأخضر، وغيرها من المستهدف توطينها بالمناطق الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية.

وأشار جمال الدين إلى القطاعات الصناعية والخدمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تولي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اهتماماً كبيراً لواحد وعشرين قطاعاً اقتصادياً تأتي على رأسها صناعات الوقود الأخضر والصناعات المكملة والمغذية له، إلى جانب سعي الهيئة لتوطين الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية خاصة وأن دولة الهند تتميز بتقدم ملحوظ في هذه الصناعات مما يدعم إمكانية التعاون المثمر بين الشركات الهندية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في هذه الصناعات.

وتم استعراض تقرير زارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الجيزة لعام 22/2023 ، وذلك بمناسبة العيد القومي للمحافظة والذي يتم الاحتفال به يوم 31 مارس من كل عام،

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المشاركة المجتمعية هي الضمانة الأساسية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وسد الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، والهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف".

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الجيزة أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 557 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الجيزة بخطة عام 22/2023 تبلغ 76 مليار جنيه، بنسبة زيادة 15% عن خطة عام 21/2022، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى بمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الجيزة 42 قرية ، وبلغ عدد المستفيدين 787 ألف نسمة.

كما استعرضت النشرة تصريحات مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية بنجاح موسم تقديم الإقرارات الضريبية، والذي يمثل هذا العام اكتمال المنظومة الالكترونيه الضريبية في مصر، ودعا رئيس مصلحة الضراب إلى ضرورة تكاتف كل اطراف المجتمع الضريبي لانجاح تلك المنظومة.

وأكد مختار توفيق على أن يوم 30 أبريل الجاري الموعد النهائي لالتزام جميع الممولين بالفاتورة الإلكترونية، وشدد على أنه لا نية لإعادة تأجيل هذا الموعد النهائي أو مد فترة الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأعلن رئيس مصلحة الضرائب المصرية بدء أعمال الفحص الإلكتروني بمركز كبار الممولين ومأمورية المنيل ، موضحًا أنه تم إرسال نماذج الفحص الإلكتروني إلى عينه من الممولين إلكترونيًا كتجربة لبداية أعمال الفحص الإلكتروني للجميع، وأكد أن هذا الإجراء يحتاج الي توعية شاملة وأن يتكاتف فيها جميع ممثلي أطراف المجتمع الضريبي من الشركات والمحاسبين مع المصلحة الجميع لنجاحها.

وفى النشرة تم استعراض أسعار الذهب اليوم الاثنين هبوط بحوالي 100 جنيه، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 2260 جنيها إلي 2160 جنيها في تداولات اليوم وذلك عقب رفع الفائدة 2% ثم طرح شهادات ذات عائد 19 و22%.، عيار 18 يسجل 1851 جنيها، وعيار 24 يسجل 2469 جنيها، والجنيه الذهب 17280 جنيها.