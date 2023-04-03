ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.53% بمستهل تعاملات جلسة الإثنين

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود، وربح رأس المال السوقي للبورصة 12 مليار جنيه بعد مرور 10 دقائق من بدء جلسة التداول.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.53% ليصل إلى مستوى 16949 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 2869 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.44% ليصل إلى مستوى 20198 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.06% ليصل إلى مستوى 7018 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 2864 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.88% ليصل

إلى مستوى 4339 نقطة.