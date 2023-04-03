اليوم السابع
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ارتفاع أسعار النفط 7 % بعد قرار "أوبك بلس" خفض الإنتاج

الإثنين، 03 أبريل 2023 01:13 م
ارتفاع أسعار النفط 7 % بعد قرار "أوبك بلس" خفض الإنتاج النفط - صورة أرشيفية
كتبت -مروة الغول

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قفزت أسعار النفط بنحو 7 % في مستهل تعاملات الأسبوع بدعم من الإعلان عن خفض طوعي للإنتاج النفطي من قبل أوبك بلس.
 
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 6.8% إلى 85.40 دولار للبرميل، بعدما سجل 86 دولارا للبرميل في الدقائق الأولى من بدء التداولات، معوضا بذلك الخسائر التي تكبّدها بسبب أزمة البنوك، إذ تراجع الخام دون مستويات 72 دولارا مقابل 86 دولارا قبل ارتفاعهاوذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
 
كما صعدت عقود خام نايمكس بنسبة 7% مسجلة 80.94 دولار للبرميل بعدما تجاوزت مستويات 81 دولارا.
 
يشار إلى أن الدول الأعضاء في تحالف أوبك بلس قد وافقت، في الخامس من أكتوبر 2022، على خفض الإنتاج بشكل جماعي بمقدار مليوني برميل يوميا، اعتبارا من نوفمبر من العام ذاته وحتى نهاية 2023.

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