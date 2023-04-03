إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارة بشجرة فى المنوفية

تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من شرطة النجدة بمديرية أمن المنوفية، يفيد إصابة 7 أشخاص وذلك إثر إصطدام سيارة أجرة بشجرة بطريق شبين الكوم - طنطا بمدخل قرية زنارة على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف تحت إشراف الدكتور أيمن عباس مدير مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية،تم نقلهم إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.