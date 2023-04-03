اليوم السابع
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إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارة بشجرة فى المنوفية

الإثنين، 03 أبريل 2023 03:55 م
إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارة بشجرة فى المنوفية اسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أصيب 7 أشخاص، وذلك إثر إصطدام سيارة أجرة بشجرة بطريق شبين الكوم - طنطا، بمدخل قرية زنارة ،تم نقلهم إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من شرطة النجدة بمديرية أمن المنوفية، يفيد إصابة 7 أشخاص وذلك إثر إصطدام سيارة أجرة بشجرة بطريق شبين الكوم - طنطا بمدخل قرية زنارة على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف تحت إشراف الدكتور أيمن عباس مدير مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية،تم نقلهم إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 
 
 
 
 

 


محافظة المنوفية

أمن المنوفية

قرية زنارة

حادث تصادم



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