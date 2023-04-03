إحالة 10 أشخاص للمحاكمة الجنائية بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار بالبساتين

كتب ـ كريم صبحى

أمرت نيابة البساتين بإحالة 10 أشخاص للمحاكمة الجنائية بتهمة التنقيب عن الآثار ، ونجحت الداخلية في ضبط 10 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتردد على عقار، وقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخله.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وضبط 10 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار ملك أحدهم، وبداخلها (حفرة بعمق 40 مترا وبحوزتهم أدوات الحفر والتنقيب)، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.