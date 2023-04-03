اليوم السابع
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إحالة أوراق المتهم بقتل طفل وسرقة دراجته البخارية بالشرقية للمفتى

الإثنين، 03 أبريل 2023 01:44 م
إحالة أوراق المتهم بقتل طفل وسرقة دراجته البخارية بالشرقية للمفتى محكمة- أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، بإحالة أوراق المتهم  بالاشتراك مع 3 آخرين سبق محاكمتهم،  لقيامهم بخطف طفل  قرية كوم النور مركز ميت غمر، وقتله  لسرقته بدائرة مركز ديرب نجم، لفضيلة مفتى الديار المصرية لاستطلاع الراى الشرعى فى اعدامه وحددت جلسة الخامس من شهر مايو المقبل للنطق بالحكم ،صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبدالرحمن عبدالسلام، رئيس المحكمة، وسكرتارية فلبس صبحي.

 تعود أحداث القضية رقم 321  جنايات مركز شرطة ديرب نجم، لعام 2021، عندما تلقى  مدير أمن الشرقية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد إشارة مستشفى ديرب المركزى بوصول "مصطفى م م"  15 عاما جثة هامدة مقيم قرية كوم النور مركز ميت غمر محافظة الدقهلية.

 وتبين من التحريات قيام "أحمد ع ض" 20 عاما مندوب مبيعات، مقيم  منيا القمح، بالاشتراك مع 3 آخرين سبق محاكمتهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية  توك توك  كلها وقتل قائدها من الأطفال والاستيلاء على منقولاتهم وقيامهم بقتل المجنى عليه  بأن اعتدوا عليه بالضرب ثم قاموا بخنقه بإستخدام قطعة من القماش  وذلك بقصد الإستيلاء على الدراجة النارية قيادته وما معه من أموال وقاموا ببيعها  للمتهم الرابع  الذى كان على علم بكونها من متحصلات السرقة.
 
تمكنت مديرية أمن الدقهلية بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، من القبض على المتهمين ، وعقب تقنين الإجراءات تم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهم للنيابة العامة التي قررت  إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي عاقبتهم فى جلسات ماضية وقام المتهم بعمل اعادة اجراءات .


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