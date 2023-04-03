وقالت الوزارة - في بيان على موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت أورده راديو "براغ الدولى" اليوم الاثنين، إنه تم إقامة مراسم تسليم رسمية للمرحيات بمدينة "أماريلو" بولاية تكساس الأمريكية، بحضور مسئولي الدفاع التشيكيين للاحتفال بالمناسبة.

ومن المتوقع أن تحل المروحيات من طراز "فايبر" محل المروحيات من طراز "Mi 24V/35s" في التشيك، مع وصول أول آلات خلال وقت لاحق العام الجارى.

ومن المقرر أن تحصل التشيك إجمالا على ثماني مروحيات من طراز "يو اتش-1 واي فينوم"‏ متعددة الأغراض وأربع مروحيات من طراز "آي أتش-1 زد فايبر" من الولايات المتحدة، في إطار الجهود المبذولة من أجل تحديث سلاحها الجوي، كما ستهدي الولايات المتحدة ست مروحيات "فايبر" واثنين "فينوم" للجيش التشيكي كتعويض للمعدات التي أرسلتها التشيك إلى أوكرانيا.