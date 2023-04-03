أسعار الذهب تفتح تداولات الأسبوع على انخفاض بـ20 جنيها فى الجرام

كتب إسلام سعيد

فتح سوق الذهب تداولاته هذا الأسبوع على هبوط في أسعار الذهب اليوم الاثنين 3 أبريل 2023 في مصر بحوالي 20 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2160 جنيها للجرام في التدولا الفورية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2160 جنيها.

عيار 18 يسجل 1851 جنيها.

عيار 24 يسجل 2469 جنيها.

الجنيه الذهب 17280 جنيها.

أونصة الذهب 1964 دولارا.

أسعار الذهب عالمياً

شهدت أسعار الذهب تراجع مع بداية تداولات الأسبوع لتعيد اختبار مستوى الدعم 1950 دولار للأونصة، وذلك بعد إعلان مفاجئ من منظمة أوبك + بخفض إنتاج النفط الخام الأمر الذي ينذر بارتفاع في معدلات التضخم وبالتالي تغير في مخططات أسعار الفائدة، وفق جولد بيليون.

وتتداول أسعار الذهب الفورية وقت كتابة تقرير gold Bullion، عند المستوى 1964.55 دولار للأونصة لتحقق انخفاض بنسبة 0.3%، يأتي هذا بعد أن سجلت أدنى مستوى اليوم عند 1949.68 دولار للأونصة في إعادة اختبار لمستوى الدعم المتماسك حتى الآن عند المستوى 1950 دولار للأونصة.

ويأتي هذا التراجع في أسعار الذهب في أولى جلسات التداول في شهر ابريل وفي الربع الثاني من 2023، بعد أداء استثنائي للذهل خلال الشهر الماضي الذي شهد أفضل أداء شهري له منذ يوليو 2020 مرتفعاً بنسبة 7.8% مسجلاً أعلى مستوى منذ عام خلال الشهر عند 2009.69 دولار للأونصة.

انخفاض الذهب مع بداية تداولات الربع الثاني من 2023 كانت متوقعة في الأسواق بعد الإداء القياسي للذهب خلال الربع الأول والذي يتطلب معه تصحيح سلبي، وترى الأسواق أن مستوى الدعم 1950 دولار للأونصة قد يصمد لبعض الوقت أمام انخفاض الذهب ، ولكن تأثير البيانات الاقتصادية قد يزيد من حدة الهبوط ويدفع الذهب إلى اختبار مستويات الـ 1900 دولار للأونصة.

فاجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها من بينهم روسيا الأسواق بإعلانها مزيدا من التخفيضات في الإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يوميا، حيث كان من المتوقع أن تحافظ المنظمة المعروفة باسم أوبك + على قرارها السابق بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا حتى ديسمبر في اجتماعها الشهري يوم الاثنين.

إجمالي تخفيضات منظمة الأوبك + من إنتاجها يمثل حالياً حوالي 3.7% من إجمالي الطلب العالمي، وهو الأمر الذي تسبب في التأثير على أداء الأسواق المالية بشكل عام وانعكس الأمر على أسواق الذهب بشكل خاص.

الذهب لعب دور الملاذ الآمن الأساسي في الأسواق متغلباً على الدولار خلال الفترة الماضية مستغلاً الأزمة المصرفية، والآن بعد أن هدأت الأزمة وبعد تدخل منظمة الأوبك عادت التوقعات تتزايد أن التضخم قد يعود إلى التزايد بعد قرار أوبك الذي سيرفع فاتورة الطاقة عالمياً.

وزيادة الضغط على التضخم قد يدفع الفيدرالي الأمريكي إلى التمسك برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في مايو القادم، ويعيد سياسة التشديد من قبل الفيدرالي إلى النشاط مرة أخرى خاصة إذا لم نشهد أية أزمة جديدة في قطاع البنوك حتى تاريخ اجتماع البنك.

يذكر أنه ترتفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يقدم عائد عندما يتم زيادة أسعار الفائدة لخفض التضخم، وتأتي تدخلات منظمة أوبك + بعد أيام من تباطؤ بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية الذي يعد مقياس التضخم المفضل للبنك الفيدرالي، وهو ما أعاد التوترات إلى الأسواق سريعاً خاصة أن هذا الأسبوع يشهد بيانات تقرير الوظائف الحكومي للقطاع الغير زراعي في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يعد أحد التقارير الرئيسية الذي يعتمد عليه الفيدرالي لتقييم أداء قطاع العمالة والاقتصاد بشكل عام.