أخبار مصر.. غدا ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة والعظمى بالقاهرة 31

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسي يشهد اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف التربية والتعليم شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف في وزارة التربية والتعليم، والتي تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية. الزراعة: الإفراج عن 160 ألف طن أعلاف ذرة وفول صويا بـ80 مليون دولار فى أسبوع أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه خلال الفترة من 24/3/2023 حتى 30/3/2023 تم الإفراج عن 160 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 80 مليون دولار.

رئيس الوزراء يناقش مقترحات التوسع فى إقامة مشروعات تعمل بنظام المناطق الحرة عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمناقشة المقترحات المتعلقة بالتوسع في إقامة المشروعات التي تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ورامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي.

غدا ارتفاع بالحرارة ورياح مثيرة للأتربة والعظمى بالقاهرة 31 وأسوان34 تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

رئيس النواب يرفع الجلسة العامة ويدعو للانعقاد الثلاثاء 11 أبريل رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، بعد الموافقة علي عدد من التشريعات نهائيا، واتفاقية دولية، مع الدعوة إلي انعقاد جلسة أخرى في تمام الساعة الحادية عشر يوم الثلاثاء القادم الموافق 11 أبريل 2023. النواب يوافق نهائيا على التوقيت الصيفى.. تقديم الساعة فى آخر جمعة من أبريل وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشـروع قانون مقـدم مـن الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي. البنك الأهلى: 48 مليار جنيه حصيلة الشهادات 19% و22% الجديدة خلال يوم أعلن البنك الأهلى المصرى إقبال العملاء على الشهادات الجديدة بنوعيها 19٪؜ ثابتة و ذات العائد المتدرج 22٪؜ السنة الاولى و 18٪؜ السنة الثانية و 16٪؜ السنة الثالثة، حيث بلغت قيمة مدخرات العملاء فيهما 48 مليار جنيه خلال أول يوم لاطلاق الشهادتين. التعليم العالى: لا مساس بالمجانية.. وحوار مجتمعى حول قانون موحد للتعليم أكد الدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالى للتخطيط الاستراتيجي، أنه لا مساس بمجانية التعليم والخطة الاستراتيجية للوزارة 2030 لا تتضمن أي فكر للمساس بالمجانية وإنما تهدف إلى المساعدة فى تقليل الحمل على الموازنة العامة وتقليل الحمل على الجامعات الحكومية لأن أموال الجامعات الأهلية الجديدة تعود للجامعات الحكومية ويتم استغلالها فى شكل رفع الأعباء عن المتفوقين وهدفنا تحسين منظومة التعليم وتعود فى صورة منح دراسية للمتقوقين أو تحسين رواتب أعضاء هيئة التدريس.

الأرصاد تناشد المواطنين الإكثار من تناول السوائل فى السحور وعدم التعرض للشمس ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، المواطنين الإكثار من تناول السوائل خلال فترة الإفطار حتى السحور، بالإضافة إلى عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

11 ألف مستوطن إسرائيلى اقتحموا المسجد الأقصى فى الربع الأول من 2023