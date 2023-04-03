أخبار الاقتصاد.. 76 مليار جنيه لتنفيذ 557 مشروعًا تنمويًا بمحافظة الجيزة

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم الاثنين 3-4-2023 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من ابرزها، أوضحت هالة السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 557 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الجيزة بخطة عام 22/2023 تبلغ 76 مليار جنيه، بنسبة زيادة 15%.

التخطيط: 76 مليار جنيه لتنفيذ 557 مشروعًا تنمويًا بمحافظة الجيزة بخطة 22/2023

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الجيزة لعام 22/2023، وذلك بمناسبة العيد القومى للمحافظة والذى يتم الاحتفال به يوم 31 مارس من كل عام، وفى إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن فى كافة محافظات الجمهورية للعام الرابع على التوالى، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالى (22/2023)، ودورها فى تحقيق "رؤية مصر 2030".

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المشاركة المجتمعية هى الضمانة الأساسية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلى، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وسد الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، اتساقًا مع رؤية مصر 2030، والهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف".

وأضافت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحرص على إشراك المواطنين فى كافة مراحل العملية التنموية، التى تبدأ بالتخطيط ثم المتابعة وتقييم الأثر، وتعمل دائمًا على اتخاذ خطواتٍ متسارعة نحو تهيئة البيئة المناسبة لتعزيز هذه المشاركة، سواء من خلال توفير بيانات تتعلق بخطط التنمية المستدامة السنوية بشكلٍ تفصيلى، وإصدار تقارير متابعة التنفيذ بصفة دورية، أو اقتراح مبادرات ومشروعات ذات أولوية، فى إطار نهج تشاركى شامل ومتكامل، تحقيقًا لمبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب".

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الجيزة أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 557 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الجيزة بخطة عام 22/2023 تبلغ 76 مليار جنيه، بنسبة زيادة 15% عن خطة عام 21/2022، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصرى "حياة كريمة".

الضرائب: الإعداد لإصدار قرار بشأن تحديد سعر استرشادى لسعر العملة

وجه مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية رسائل طمأنة للمجتمع الضريبى بنجاح موسم تقديم الإقرارات الضريبية، والذى يمثل هذا العام اكتمال المنظومة الإلكترونية الضريبية فى مصر، ودعا رئيس مصلحة الضراب إلى ضرورة تكاتف كل اطراف المجتمع الضريبى لإنجاح تلك المنظومة.

وجاء ذلك خلال لقاء مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية مع جمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة أشرف عبدالغنى المحاسب القانونى والخبير الضريبى، وبحضور سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعدد من قيادات مصلحة الضرائب وممثلى الشركات الكبرى المصرية والعالمية من مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية، والبنوك وشركات التامين والفنادق الكبرى، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وأكد مختار توفيق على أن يوم 30 أبريل الجارى الموعد النهائى لالتزام جميع الممولين بالفاتورة الإلكترونية، وشدد على أنه لا نية لإعادة تأجيل هذا الموعد النهائى أو مد فترة الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأعلن رئيس مصلحة الضرائب المصرية بدء أعمال الفحص الإلكترونى بمركز كبار الممولين ومأمورية المنيل، موضحًا أنه تم إرسال نماذج الفحص الإلكترونى إلى عينه من الممولين إلكترونيًا كتجربة لبداية أعمال الفحص الإلكترونى للجميع، وأكد أن هذا الإجراء يحتاج الى توعية شاملة وأن يتكاتف فيها جميع ممثلى أطراف المجتمع الضريبى من الشركات والمحاسبين مع المصلحة الجميع لنجاحها.

التعاون الدولى تُطلق النظام المميكن لإدارة ومتابعة مشروعات التمويل التنموى الميسر

أطلقت وزارة التعاون الدولى، النظام المُميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموى الميسر، وذلك فى إطار اتجاه الدولة للتحول الرقمى ولتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة حول جهود التعاون الإنمائى مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين.

وجاء ذلك خلال الفعالية التى نظمتها وزارة التعاون الدولى، لإطلاق التقرير السنوى، حيث تم عرض شرح مفصل للنظام المميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموى الميسر، على شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، والرد على استفساراتهم وبيان الفائدة من النظام ودوره كحلقة وصل فعالة بين وزارة التعاون الدولى والجهات الوطنية المستفيدة من التمويلات التنموية.

جولة لوفد اقتصادية قناة السويس لبحث فرص الاستثمار مع الشركات الهندية

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أجيت جوبتيه، سفير دولة الهند لدى القاهرة، وذلك في إطار الاستعدادات للجولة الترويجية التي سيقوم بها وفد من الهيئة خلال يونيو المقبل لطرق أبواب الاستثمار في العاصمة الهندية دلهي، ضمن الجولات الترويجية الخارجية، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة أمام الشركات الهندية خاصة العاملة في قطاعات متنوعة أبرزها صناعة السيارات والصناعات الدوائية والوقود الأخضر، وغيرها من المستهدف توطينها بالمناطق الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية.

وتأتي هذه الجولة ضمن الجولات الترويجية التي تقوم بها الهيئة لتعريف مجتمع الأعمال الدولي بالفرص الاستثمارية المتاحة داخل نطاقها، وتعد هذه الجولة الثانية من نوعها التي يقوم بها رئيس الهيئة ووفد مرافق لطرق أبواب الاستثمارات الآسيوية، بعد جولة اليابان فبراير الماضي.