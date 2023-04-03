أحمد كريمة: إفطار أهل أكتوبر والشيخ زايد على أذان القاهرة صحيح 100%

نفى الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن يكون هناك شك في الصيام والإفطار على أذان الفجر بتوقيت القاهرة للقاطنين في أكتوبر والشيخ زايد، قائلا: "توقيت القاهرة صحيح تماما بنسبة 100% لاسيما أذان الفجر، ولا داعي للتشكيك وأطمئن المواطنين في أكتوبر والشيخ زايد أن توقيت القاهرة صحيح 100% في الصيام".

أضاف أحمد كريمة، في لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري: "لا يجب أن يتكلم الرويبضة في دين الله، مردفا: "مسلسل رسالة الإمام ونشكر الشركة المنتجة للمسلسل الذي تناول حياة الفقيه المصري الإمام الليث بن سعد، وهذا المسلسل ناجح بشكل كبير".

وتابع أحمد كريمة: "الإمام الشافعي رمز لتجديد الخطاب الديني، وعندما ذهب الإمام الشافعي إلى العراق سمع أن الإمام أحمد بن حنبل يكفر غير المصلين تماما، ودخل الإمام الشافعي مع الإمام أحمد بن حنبل في حوارا عقلانيا حتى صمت الإمام أحمد حتى لا يجادل مع الإمام الشافعي في دين الله".

وأردف: "نجد أن هناك بعض الفيديوهات للأئمة الكبار التي يجتزئها خوارج هذا الزمان بغض تشويه الأئمة ولكن هؤلاء الخوارج المنسوبين للإسلام يقفون مع الملاحدة في خندق واحد لهدم الثوابت والتشكيك في الرموز".