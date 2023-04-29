7 علاجات منزلية لـ الطفح الجلدي الموسمي

حسام الشقويرى

يتسبب تغيير الموسم في العديد من المشاكل الصحية وكذلك الجلدية . في مثل هذه الحالات من المهم أن تعتني ببشرتك بشكل صحيح. يمكن أن تتلامس المواد المسببة للحساسية مثل حبوب اللقاح مباشرة مع بشرتك وتسبب طفحا جلديا. يبدو هذا الطفح الجلدي على شكل نتوءات حمراء مرتفعة ومثيرة للحكة على الجلد. يمكن أن تسبب الطفح الجلدي الموسمي فى الحكة ، لكن لا تسبب الحكة كثيرًا لأنها قد تؤدي إلى التقشر وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

ا لعلاجات المنزلية للطفح الجلدي الموسمي

يمكن علاج معظم حساسية الجلد باستخدام العلاجات المنزلية

1. خيار

يُعرف الخيار بأنه مضاد طبيعي للأكسدة وله خصائص مسكنة موجودة فيه. يمكنك بسهولة وضع معجون الخيار المبشور أو شرائح الخيار البارد على بشرتك للتخلص من الطفح الجلدي وحروق الجلد. يوفر الخيار تأثيرات التبريد والتهدئة لبشرتك. إنه مليء بالألياف ويساعد في ترطيب البشرة أيضًا.

2. الزبادي

الزبادي من أسهل وأسرع العلاجات المنزلية لعلاج أي نوع من الطفح الجلدي على الجلد. يقلل الزبادي من الالتهابات والتهيج الناجم عن الطفح الجلدي الموسمي على بشرتك. سيكون العلاج الطبيعي أكثر فاعلية إذا صنعت مزيجًا من الزبادي والخيار.

3. خل التفاح

يستخدم خل التفاح (ACV) لعلاج مجموعة واسعة من مشاكل العناية بالبشرة والشعر. يحتوي على كمية جيدة من حمض الأسيتيك ، الذي يحتوي على خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات موجودة فيه. تساعد هذه الخصائص في علاج الطفح الجلدي الموسمي. يمكنك مزج خل التفاح مع جل الصبار لجعل العلاج المنزلي أكثر فعالية.

4. جل الصبار

الصبار مفيد لصحتك وبشرتك أيضًا. كثير من الناس يدرجونه في روتين العناية بالجمال الخاص بهم للحصول على فوائد لا تعد ولا تحصى. يمكن استخدامه أيضًا كعلاج طبيعي للطفح الجلدي الموسمي. يمكن لتطبيق هلام الصبار أن يريحك من حساسية الجلد. كما أنه يعمل كعامل شفاء للحكة والاحمرار على بشرتك.

5. الضغط البارد

يعد الضغط البارد أيضًا علاجًا طبيعيًا فعالًا للطفح الجلدي الموسمي. يمكن أن يساعد في تقليل الحكة والاحمرار والالتهاب في بشرتك. إنها واحدة من أسرع الطرق للتخلص من الطفح الجلدي. يمكنك استخدام أكياس الثلج أو حتى كيس من البازلاء المجمدة لهذا الغرض. يقيد البرد تدفق الدم في المنطقة الملتهبة. إذا قمت بوضع الثلج أو الكمادات الباردة على الطفح الجلدي ، فيمكن أن يساعد ذلك في تقليل التورم والالتهاب ، وبالتالي علاج الحكة على الفور.

6. زيت جوز الهند

علاج منزلي آخر مفيد لعلاج الطفح الجلدي الموسمي هو زيت جوز الهند. يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات ومضادة للالتهابات تساعد في التخلص من الحساسية والالتهابات المختلفة. فهو لا يعالج فقط ، بل يحمي بشرتك وشعرك أيضًا من التأثر بالعوامل البيئية. يساعد زيت جوز الهند أيضًا في ترطيب وترطيب بشرتك ، كما يساعد في علاج التقشر والقشور أيضًا.

7. دقيق الشوفان

يعد تغيير الطقس عدوًا لكثير من الناس ويمكن أن يصبح دقيق الشوفان صديقك في مثل هذه الحالات. يحتوي دقيق الشوفان على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في علاج أي نوع من حساسية الجلد. يمكنك تحضير حمام دقيق الشوفان لنفسك لإرخاء الجلد. وفقًا للدراسات ، فقد ثبت أن الشوفان يحتوي على زيوت تعمل معًا لإصلاح بشرتك.