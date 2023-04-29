5 صور ترصد أعمال تنفيذ كوبريى "الإقليمى وأبو غالب" فى منشأة القناطر

كتبت - مرام محمد

نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، صورا لـ3 مشروعات تنموية ضخمة تنفذ بمركز ومدينة منشأة القناطر، وهي الكوبري الإقليمي أمام قرية بني سلامة، وكوبري أبو غالب، ومحطة الصرف الصحي بوردان.

ويعد كوبرى أبو غالب الذي يتم إنشائه بالرياح البحيرى أبرز المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة لربط مدينة أشمون بالمنوفية، ومدينة أبو غالب بالجيزة، وتسهيل انتقال وحركة المواطنين بين شرق وغرب فرعى النيل وتحقيق أعلى معدلات السلامة ومواجهة حوادث غرق المعديات.

الجدير بالذكر أن مركز ومدينة منشأة القناطر يشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية الهامة، أبرزها رصف وتطوير طريق برقاش الخطاطبة، ومشروع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية أم دينار والذي وصلت معدلات تنفيذه حتى الآن 90%، بالإضافة إلى أعمال توسعة محور المنصورية.

ويعد مركز منشأة القناطر ضمن مراكز المحافظة التي ستنطلق بها أعمال المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتنفيذ مشروعات تنموية تعمل على النهوض بالبنية التحتية وتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم.