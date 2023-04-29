4 مايو.. آخر موعد للتقديم على وظيفة مدير عام الدراسات الفنية بمحافظة الغربية

الغربية محمد طارق

أعلنت محافظة الغربية عن فتح باب التقديم لوظيفة مدير عام الدراسات الفنية بديوان عام المحافظة، وذلك الفترة من شهر مارس وحتى 4 مايو، وذلك ضمن مجموعة الوظائف القيادية التى تعلن عنها المحافظة كل فترة.

وأشارت المحافظة بحسب بوابة الوظائف الحكومية، إلى أن هذة الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة للدراسات الفنية التابعة للمحافظ بالديوان العام، ويختص شاغلها بالاشراف العام على دراسة المقترحات المقدمه للمحافظ ومتابعة تنفيذ قرارات اللجان، وكذا القيام بالواجبات والمسئوليات طبقا لبطاقة وصف الوظيفة.

وأوضحت المحافظة أنه على المتقدم توافر المهارات الآتية "القدرة على التحدث وتمثيل الوحدة، القدرة على القيادة والتوجيه، القدرة على إعداد التقارير الفنية ومتابعة فحص الشكاوى والاشتراك فى الاجتماعات واللجان المختلفة، المعرفة الكافية بأحدى اللغات الأجنبية بما يتلائم مع طبيعة عمله، القدرة على التعامل مع الحاسب الالى، الإلمام بالقوانين واللوائح التى تحكم العمل، اجتياز التدريب اللازم فى ضوء ما يحدده الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية، القيام بما يسند إليه من أعمال فى وظيفته، اجتياز المقابلة الشخصية".

الجدير بالذكر أن طلبات التقديم يتم تسليمها مستوفاه باليد إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف والقيادات بمديرية التنظيم والإدارة أمام بوابة استاد طنطا الرياضى يومياً من الساعة العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً.