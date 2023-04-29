3 يونيو .. انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى بجامعة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

حددت جامعة سوهاج الثالث من يونيو، موعدا لانطلاق أعمال الفصل الدراسى الثانى بكافة الكليات البالغ عدد 17 كلية، حيث يؤدى أعمال الامتحانات أكثر من 63 ألف طالب وطالبة، وذلك بجميع الكليات النظرية والعملية على فترات خلال اليوم.

وأشارت إدارة الجامعة أن انطلاق الامتحانات يبدأ في 3/6/2023 وتنتهى الامتحانات فى 26/6/ 2023 وتبدأ إجازة أخر العام فى 27/6/ 2023 وأنه تم التشديد على الالتزام بمراعاة القواعد المنظمة للعملية الامتحانية، والتشديد على منع أى طالب دخول لجنته بالهاتف المحمول، منعًا لمسببات الغش، بالاضافة إلى توفير الهدوء والانتظام التام داخل اللجان، واتخاذ كل التدابير اللازمة لتوفير بيئة آمنة للطلاب خلال آداء امتحاناتهم.

وأوضحت إدارة الجامعة أن خلال تجهيز مقار اللجان الامتحانية، تم مراعاة التباعد المكانى، وتوفير التهوية الجيدة كنوع من تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا حفاظاً على سلامة الممتحنين، وتوفير كافة الإجراءات اللازمة خلال فترة الامتحانات طبقا للقواعد المنظمة لذلك.

وأشارت إلى أن الجامعة شكلت لجان لحل المشكلات التى قد تواجه الطلاب أثناء تأدية الامتحانات إلكترونياً، وأن إدارة الجامعة حرصت على تفعيل منظومة التحول الرقمى وتطوير نظم التقويم وإجراء الامتحانات بشكل إلكترونى، وذلك لتحسين مخرجات العملية التعليمية وتحقيق العدالة والشفافية فى تقييم الطلاب.