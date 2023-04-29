وزير الرياضة يزور البحيرة غدا لافتتاح مشروعات والمشاركة بمنتدى الحوار الوطنى

البحيرة - ناصر جودة

يزور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، غدا الأحد، محافظة البحيرة لافتتاح عدد من المشروعات الرياضية بمدينة دمنهور ومراكز إدكو وحضور ختام منتدى الحوار الوطنى.

وقال الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب بالبحيرة إنه من المقرر أن تستقبل الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة يرافقها القيادات التنفيذية والشعبية وزير الشباب بنادى المعدية بمركز إدكو وذلك لافتتاح حمام السباحة والملعب القانونى بنادى المعدية ومشاهدة مهرجان الألعاب المائية ببحيرة إدكو ثم وضع حجر الأساس للمجرى الدولى للكياك والكانون .

وأضاف أن زيارة وزير الشباب ستشمل افتتاح مركز شباب السلام بالأبعادية بدمنهور وافتتاح حمام السباحة بمركز شباب الرحمانية، وكذلك افتتاح أعمال تطوير نادى الألعاب الرياضية بدمنهور ووضع حجر الأساس للصالة المغطاة بالنادى.

وأوضح وكيل وزارة الشباب بالبحيرة أن الدكتور أشرف صبحى سيشارك أيضا خلال زيارته للمحافظة فى ختام منتدى الحوار الوطنى بحضور 1000 شاب وفتاة بمجمع دمنهور الثقافي والذى يستهدف رفع مستوى الوعى لدى الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الذهنية والبدنية، مشيرا إلى تعدد فاعليات منتدى الحوار الوطنى ليشمل الندوات وورش العمل لاهم القضايا التي تحظى بأولويات الشباب وطرح بعض الحلول لها وكذلك عرض رؤي ومقترحات الشباب ليتم تجميعها لمناقشتها فى ختام فاعليات المنتدى.

يذكر أن وزارة الشباب أطلقت منتدى الشباب بالبحيرة تحت شعار "حوار من الشباب للشباب"برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة لاستهداف رفع الوعى الثقافى والاجتماعى للشباب بكافة مراكز المحافظة.

ويتم تنفيذ فاعليات منتدى الشباب تحت إشراف الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب بالتعاون مع الإدارة العامة لبرلمان الشباب .