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وزير الخارجية السعودى يبحث مع نظيرته الألمانية التطورات المتسارعة فى السودان

السبت، 29 أبريل 2023 02:00 ص
وزير الخارجية السعودى يبحث مع نظيرته الألمانية التطورات المتسارعة فى السودان وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان
وكالات

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بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الجمعة مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، التطورات المتسارعة للأحداث في السودان.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن الجانبين بحثا خلال اتصال هاتفي، أوضاع العالقين الأجانب في السودان، حيث أكدا على أهمية وقف التصعيد العسكري، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، وتوفير الممرات الإنسانية الآمنة للراغبين في مغادرة الأراضي السودانية.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية إجلاء 2796 شخصا من السودان ينتمون لـ78 جنسية.

 


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