وزير الخارجية الروسي: سنواصل بذل الجهود لإنشاء عالم متعدد الأقطاب

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أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن بلاده ستواصل بذل الجهود لإنشاء عالم متعدد الأقطاب.

وأشار لافروف - خلال كلمته إلى المشاركين ومنظمي المؤتمر العالمي عبر الإنترنت حول التعددية القطبية، حسبما أوردت قناة (روسيا اليوم) - إلى أن خط الغرب الهادف إلى عزل روسيا فشل، وأن جهود واشنطن لإجبار المجتمع الدولي على العيش وفقا لـ "النظام القائم على القواعد" تفشل أيضا.

وشدد على أن التحرك نحو التعددية القطبية العالمية يعد حقيقة وواقعة جيوسياسية اليوم.. وقال "نحن نرى أن المراكز العالمية الجديدة وقبل كل شيء في أوراسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية تحقق نجاحات رائعة في مختلف المجالات، وذلك اعتمادا على استقلالها وسيادة دولها وخصوصيتها الحضارية والثقافية، وهي تسترشد بمصالحها الوطنية الأصلية وتمارس سياسة مستقلة في الشؤون الداخلية والخارجية".

وأشار لافروف إلى ضرورة اعتراف الجميع بأن إنشاء نظام عالمي وعادل ومتعدد المراكز أمر حتمي، وعلى المجتمع أن يعمل ما بوسعه لكي يعتمد الهيكل متعدد الأقطاب القائم على توازن المصالح والأحكام المعترف بها للقانون الدولي والحوار المتبادل والاحترام بين الحضارات والأديان والثقافات المختلفة.