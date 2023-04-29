وزارة الهجرة تعلن تعديل نقاط تجمع وإجلاء المصريين من السودان

كتب - محمود راغب

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن تعديل لنقاط التجمع والإجلاء للمواطنين المصريين في السودان، والراغبين في العودة إلي مصر، لتكون على النحو التالي:

١-القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في بورتسودان

٢-معبر قسطل

٣-معبر أرقين.

ودعت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في بيان صحفى، منذ قليل، المواطنين المصريين بالسودان الالتزام بالتوجه لهذه النقاط فقط دون غيرها.

وأكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، استمرار خطة إجلاء المواطنين وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تشرف على تنفيذها لجنة وطنية مشكلة من جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية بالدولة حرصًا على سلامة أبنائنا من خلال تنفيذ جسر جوي لإجلاء المصريين بالسودان.

وأشارت إلى أن الوزارة حريصة على متابعة الأزمة على مدار الساعة، وأن هناك نحو 10 طائرات قامت بإجلاء المصريين من "وادي سيدنا"، على مدار ثلاثة أيام، إضافة إلى الطائرات التي يتم إجلاؤهم بها من "بورتسودان" و"دنقلة".

ووجهت وزيرة الهجرة الشكر للشباب من الطلاب الدارسين في السودان على دورهم في تنظيم جهود الإخلاء بالتعاون مع الطياريين الحربيين، خاصة الشباب الذين قدموا نموذجا ملهمًا يحتذي به في "قاعدة وادي سيدنا "، التي شهدت تواجد أعداد كبيرة من المصريين، وبناء على اتصالات مباشرة مع الوزيرة وخلية الأزمة المشكلة بالوزارة، قام الطلاب بحصر الأعداد الموجودة، ودعم تنظيم المجموعات على كل رحلة مع تقديم إجلاء كبار السن والسيدات والأطفال مع أسرهم، وقاموا بالمساعدة في طمأنة المواطنين ونقل رسائل الوزارة وتوزيع الوجبات والمياه التي أرسلتها مصر لأبنائها والعاملين بالمطار، وكانوا آخر من تم إجلاؤه من مطار سيدنا مساء أ ول أمس .