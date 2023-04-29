اليوم السابع
Ads
السبت، 29 أبريل 2023 08:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة الهجرة تؤكد على أماكن نقاط تجمع وإجلاء المواطنين المصريين من السودان

السبت، 29 أبريل 2023 07:11 م
وزارة الهجرة تؤكد على أماكن نقاط تجمع وإجلاء المواطنين المصريين من السودان سها جندى وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بالمواطنين المصريين
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أهابت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بالمواطنين المصريين في السودان الراغبين في العودة إلى مصر، التأكيد بأن نقاط التجمع والإجلاء المتاحة حاليا:
 
1. ­القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في بوتسودان.
 
2. معبر قسطل (إجلاء بري).
 
3. معبر أرقين (إجلاء بري).
 
وأكدت وزارة الهجرة على إنتهاء عمليات الإجلاء من قاعدة وادي سيدنا نظراً للعديد من الاعتبارات، منها الاعتبار الامني، وعلى المتواجدين حالياً في القاعدة مغادرتها في أقرب فرصة متاحة والتوجه إلى إحدى نقاط التجمع والإجلاء المشار إليها عاليه، مع التأكيد على أهمية عدم الالتفات إلى أية دعوات بخلاف ذلك.

الهجره

وزاره الهجره

سها جندى

المصريين فى الخارج

المصريين فى السودان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة