اليوم السابع
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ننشر نص خطبة الجمعة القادمة:"الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان"

السبت، 29 أبريل 2023 11:12 ص
ننشر نص خطبة الجمعة القادمة:"الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان" وزارة الأوقاف
كتب لؤى على

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حددت وزارة الأوقاف موضوع، خطبة الجمعة المقبلة تحت عنوان "الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 10 دقائق.
 
 
 
وكانت قد حددت وزارة الاوقاف موضوعات خطب شهر رمضان 1444هـ
 
الجمعة الأولى : 5 مايو 2023م - الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان.
 
• الجمعة الثانية : 12 مايو2023 - أسماء الله الحسنى وأثر فهمها في حياتنا.
 
• الجمعة الثالثة : 19 مايو2023م - سنن الله الكونية في القرآن الكريم.
 
• الجمعة الرابعة : 26 مايو 2023م- فضائل الصلاة والسلام على النبي (صلى الله عليه وسلم).
 
 
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خطبة الجمعة

نص خطبة الجمعة

وزارة الاوقاف

شهر شوال



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