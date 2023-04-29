نظرية التشكيل البنائي دراسة مشكلات فاقدين الرعاية الوالدية.. رسالة دكتوراة بجامعة القناة

الإسماعيلية- صبرى غانم

حصل الباحث رامي محمد حسين، المدرس المساعد بقسم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة قناة السويس على الدكتوراة بامتياز مع مرتبة الشرف عقب مناقشته للحصول على درجة الدكتوراه فى الرسالة المقدمة منه بعنوان "نظرية التشكيل البنائي دراسة مشكلات فاقدين الرعاية الوالدية" دراسة ميدانية بمحافظة الإسماعيلية.

وتناولت الرسالة الكشف عن طبيعة المشكلات الاجتماعية والمعرفية التى يتعرض لها فاقدى الرعاية الوالدية حيث يعد الاهتمام بإيجاد مستقبل أفضل لفاقدى الرعاية الوالدية مطلبًا أساسيًا للتنمية فهم رجال ونساء الغد وتأتى هذة الدراسة تماشيًا مع سياسة الجمهورية الجديدة فى التأكيد على حقوق فاقدى الرعاية الوالدية فى الرعاية والتربية السليمة حيث لن يأتي جيل قادر على الاسهام فى تحقيق التنمية بمتطلباتها إلا من خلال دمج هؤلاء واستيعابهم كجزء من الأمن الاجتماعي ومن زاوية أخرى تكاد تكون مشكلات فاقدى الرعاية الوالدية فى مقدمة الموضوعات الاستراتيجية الأساسية فى المجتمعات عمومًا ويبدو لتناول تلك المشكلات أهمية بسبب عوامل وطنية وقومية وبالتالي جاءت هذة الدراسه مستهدفة وضع وصياغة استراتيجية وطنية أكثر حماية للمجتمع كنوع من الوقاية من المخاطر التى قد تترتب على تزايد نسبة هؤلاء الأطفال فى المجتمع المصري.

وتكونت المناقشة والحكم من كلا من الدكتور أحمد عبدالله زايد، أستاذ علم الإجتماع والعميد الأسبق بكلية الآداب جامعة القاهرة - وعضو مجلس الشيوخ - ومدير مكتبة الإسكندرية - وعضو الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب وعضو لجنة الحوار الوطني رئيسًا ومناقشًا والدكتورحسين أنور جمعة، استاذ علم إجتماع السكان والتنمية بكلية الآداب - جامعة قناة السويس عضوًا ومشرفًا والدكتورة سحر حساني بربري، أستاذ علم اجتماع الأسرة والنوع بكلية الأداب والعلوم الإنسانية وعميد معهد الدراسات الأفروآسيوي بجامعة قناة السويس عضوًا ومناقشًا والدكتور فراج سيد محمد فراج أستاذ علم الإجتماع السياسي بكلية الآداب -جامعة قناة السويس عضوًا ومشرفًا .

وحضر مناقشة رسالة الدكتوراة أقارب وزملاء وأصدقاء الباحث كما حضر المناقشة الدكتور عادل السعدني، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس النائب سليمان الزملوط عضو مجلس الشيوخ .



رسالة دكتوراة بجامعة القناة (1)



رسالة دكتوراة بجامعة القناة (2)



رسالة دكتوراة بجامعة القناة (3)



رسالة دكتوراة بجامعة القناة (4)



رسالة دكتوراة بجامعة القناة (5)



رسالة دكتوراة بجامعة القناة (6)



رسالة دكتوراة بجامعة القناة (7)



رسالة دكتوراة بجامعة القناة (8)



رسالة دكتوراة بجامعة القناة (9)