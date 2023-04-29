مقتل 5 أطفال إثر انفجار قنبلة من مخلفات الحرب وسط أفغانستان

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لقى ما لا يقل عن خمسة أطفال مصرعهم فى انفجار قنبلة من مخلفات الحرب وسط إقليم ميدان وردك بأفغانستان.



وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم /السبت/ أن الانفجار وقع حوالي الساعة 3:30 مساءً (بالتوقيت المحلي لأفغانستان)، بينما كان الأطفال يلعبون في قرية "داشت-اي-توب" في منطقة "سيد آباد" بإقليم "ميدان وردك"، شرق العاصمة كابول.



وقال مدير مديرية الصحة العامة في الإقليم "إن طفلين آخرين أصيبا جراء الانفجار، وتم نقلهما إلى مستشفى الطوارئ في كابول وهما في حالة حرجة"، موضحا أن جميع الضحايا تقل أعمارهم عن 12 عاما.



جدير بالذكر أن الألغام والقنابل غير المنفجرة، التي خلفتها الصراعات السابقة، بدأت في الظهور بشكل متكرر في مناطق مختلفة مؤخرا، مما أسفر عن مقتل وإصابة رجال ونساء وأطفال.

ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، لاتزال أفغانستان واحدة من الدول التي يوجد بها أعلى تركيز للألغام الأرضية في العالم، حيث تسفر عن مقتل العديد من الأشخاص كل شهر، بما في ذلك الأطفال.