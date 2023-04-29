مقتل ثلاثة جنود وسبعة متمردين بمواجهات فى باكستان

وكالات

أعلن الجيش الباكستاني أن ثلاثة جنود وسبعة متمردين قتلوا الجمعة في ثلاثة اشتباكات منفصلة بشمال غرب باكستان.

ووقعت هذه المعارك لفترة وجيزة في منطقة لاكي مروات بولاية خيبر بختونخوا على الحدود مع أفغانستان، حيث وقع الحادث الأول عندما فجر رجل نفسه قرب نقطة أمنية، مما أدى إلى تبادل إطلاق نار بين الجنود ومهاجمين آخرين، فيما وقع اشتباكان آخران لاحقا في أماكن أخرى بالولاية، بحسب الجيش.

وأكمل الجيش في بيان: "ضبطت أسلحة وذخائر من الإرهابيين السبعة الذين قتلوا"، مؤكدا مقتل ثلاثة جنود.

جدير بالذكر أن باكستان تواجه منذ أشهر، خصوصا منذ عودة حركة "طالبان" إلى السلطة في العاصمة الأفغانية كابل في أغسطس 2021، تدهورا أمنيا لاسيما في المناطق الحدودية مع أفغانستان.

وتنفذ معظم الهجمات من قبل حركة "طالبان" باكستان، وهي جماعة متميزة عن حركة "طالبان" الأفغانية، ولكن لها الأيديولوجية نفسها.

وتتهم باكستان حركة "طالبان" الأفغانية بأنها تسمح لحركة "طالبان" باكستان بالتخطيط لهجماتها انطلاقا من الأراضي الأفغانية، الأمر الذي تنفيه طالبان باستمرار.