مفوضة الاتحاد الأفريقى تشيد ببرنامج حياة كريمة لمساهمته فى مد الشبكات الرقمية بقرى مصر

وكالات

- مفوضة الاتحاد الأفريقى تؤكد أهمية الإسراع فى تنفيذ مشروعات الربط الرقمى فائق السرعة فى كافة أنحاء إفريقيا

- الربط الرقمى فائق السرعة وتمكين المرأة بالمهارات الرقمية ضروريان لإحداث قفزة تنموية فى أفريقيا

أكدت الدكتورة أمانى أبو زيد مفوض الاتحاد الأفريقى للبنية التحتية والطاقة والرقمنة بالاتحاد الأفريقى على أهمية الإسراع فى تنفيذ مشروعات الربط الرقمى فائق السرعة فى كافة أنحاء أفريقيا، و كذا العمل على سد الفجوة الرقمية للبنات والسيدات فى القارة من أجل إحداث نقل تنموية والاستفادة من الخدمات والإمكانات الهائلة وفرص العمل التى تتيحها التكنولوجيا الرقمية .

جاء ذلك فى قمة "تحول أفريقيا " "Transform Africa " التى عقدت فى الفترة من 26 إلى 28 أبريل 2023 ، فى فيكتوريا فولز ، بدولة زيمبابوى.

حضر حفل افتتاح قمة Transform Africa أربع رؤساء دول أفريقية وهم رئيس زيمبابوى إميرسون منانجاجوا ، و رئيس رواندا بول كاجامى ورئيس تحالف أفريقيا الذكية رئيس ملاوى لازاروس شاكويرا و رئيس زامبيا هاكيندى هيشيليما، و الملك مسواتى الثالث ملك إيسواتينى.

و دعا رؤساء الدول إلى تبنى التكنولوجيا لتحفيز النمو الاقتصادى لأفريقيا ، مؤكدين أن التكنولوجيا هى أولوية إنمائية ويجب تبنيها إذا كانت قارتنا تريد التحول والتحديث والتصنيع فى بيئة عالمية سريعة التغير.

و قال الرئيس منانجاجوا خلال حفل الافتتاح الرسمي: "يجب على الحكومات الأفريقية وأصحاب المصلحة إدخال إفريقيا إلى اقتصاد قائم على المعرفة يرتكز على فوائد التكنولوجيا".

وتحدث الرئيس بول كاجامى عن دور رقمنة الاقتصادات الأفريقية فى تحويل إفريقيا ، وقال "لتكثيف التحول الرقمى فى القارة ، يجب أن يكون كل فرد متصلاً بالنطاق العريض الميسور التكلفة وأن يكون قادرًا أيضًا على امتلاك جهاز ذكي.

واضاف " نحن بحاجة إلى جعل الهويات الرقمية للأفراد والشركات محمولة عبر الحدود مع استخدام التكنولوجيا لتقليل الحواجز التجارية " .

وتابع الرئيس كاجامى ،" احتل الذكاء الاصطناعى عناوين الصحف فى الأسابيع الأخيرة للأسباب الصحيحة على الأكثر، و يجب أن نتحرك بسرعة لتبنى الذكاء الاصطناعى وإنجاحه ".

وشدد الملك مسواتى الثالث ملك إيسواتينى على أنه يجب عدم ترك إفريقيا وراء الركب ويجب أن تستفيد من الفرص التى أتاحها العصر الرقمي.

وقال "نحن نعيش الآن فى وقت مثير حيث يتحول العالم بوتيرة غير مسبوقة ، ومعدل التطور التكنولوجى سريع ويجب ألا نتخلف عن الركب فى أفريقيا.

واضاف " بينما نمضى قدمًا ، يجب أن نحتضن التحول الرقمى إذا كنا نأمل فى الحصول على مستقبل أفضل لأنفسنا وللأجيال القادمة فى قارتنا الحبيبة، يجب أن تتحد إفريقيا من أجل تعزيز إفريقيا التى نريدها كما تم تبنيها فى أجندة 2063 "

وأكد القادة على الحاجة إلى تكثيف الاستثمارات فى التحول الرقمى والابتكار وتمكين الشباب والمرأة لأفريقيا لتحقيق أهدافها التنموية طويلة وقصيرة المدى.

وقال رئيس مالاوى لازاروس تشاكويرا"من أجل اللحاق بالمسار العالمى الأول للاستيعاب الرقمى ، يجب على إفريقيا نشر استثمارات إستراتيجية متعددة لدمج جميع القطاعات الرئيسية للاقتصاد على منصة رقمية واحدة. واضاف " يجب أن يحصل مواطنونا على وصول ميسور للمنتجات والخدمات الرقمية ومحو الأمية الرقمية والبنية التحتية الرقمية المحسّنة ".

كما أكد الرئيس الزامبى هيشيليما على الرقمنة كأداة لتسريع التكامل الأفريقى من خلال تعزيز التجارة وحرية حركة الأشخاص والسلع والخدمات ، و قال: "نحتاج أيضًا إلى استخدام الرقمنة فى حركة البضائع لدينا عبر حدودنا، يجب أن تكون لدينا مراكز غير حدودية ، على عكس المراكز الحدودية ذات الشباك الواحد ، لا جدوى من إيقاف الشاحنات المتجهة إلى زيمبابوى أو ملاوى فى المراكز الحدودية ويمكن تحقيق ذلك من خلال التكنولوجيا. "

وكمكون اساسى للقمة ، عقد اجتماع مجلس ادارة تحالف افريقيا الذكية " Smart Africa " ، و الذى يضم عدد من رؤساء الدول الأفريقية وعدد من رؤساء الشركات الأفريقية و العالمية العاملة فى محال الرقمنة و تكنولوجيا المعلومات ، برئاسة پول كاجامى رئيس رواندا.

و بصفتها الرئيس المشارك لجنة تسيير تحالف أفريقيا الذكية و ذلك مع سكرتير عام منظمة الأمم المتحدة للاتصالات ، ذكرت الدكتورة أمانى أبو زيد مفوضة الاتحاد الافريقى " أن الربط الرقمى هو أيضا جزء من الربط و الاندماج الافريقى و أنه لا يمكن تصور تفعيل منطقة التجارة الحرة الافريقية بدون ربط رقمى و شبكة مواصلات إقليمية و عابرة للقارة.

و نبهت الدكتورة أمانى أبو زيد أن الفجوة الرقمية الكبيرة فى أفريقيا هى فجوة الريف و الحضر و التى يزيد من وطأتها عدم توفر الكهرباء فى كافة أنحاء القارة و هى الطاقة اللازمة لتشغيل الأدوات و الاجهزة و الانظمة الرقمية .

كما اشادت مفوضة الاتحاد الأفريقى بالجهود الكبيرة الحثيثة فى هذا الصدد التى تقوم بها دول أفريقية على رأسها مصر من خلال برنامج حياة كريمة و الذى يتم من خلاله مد الشبكات الرقمية فائقة السرعة فى كافة القرى المصرية كمكون أساسى لهذا البرنامج متعدد الأبعاد.

كما اشادت بالبرامج فى النيجروبنين وغينيا وغيرهم.

وعلى هامش القمة ، حضرت مفوضية الاتحاد الأفريقى اجتماع مجلس إدارة Smart Africa ، وشاركت فى تنظيم جلسة مع البنك الدولى تحت عنوان "توصيل إفريقيا غير المتصلة من أجل تحول رقمى شامل" ، حيث أشارت الدكتورة أمانى أبو زيد إلى الأزمات التى لها آثار خطيرة على أفريقيا ، ويمكن للرقمنة أن تمكّن من التحول الاقتصادى نحو مسار نمو أخضر ومرن وشامل " ، وأبرزت كذلك أن 45 فى المائة من مستخدمى الإنترنت فى أفريقيا هم من الذكور بينما تمثل الإناث 34 فى المائة مما يؤكد الحاجة إلى سد الفجوة الرقمية بين الجنسين لأن هذه التفاوتات تحد من وصول المرأة إلى مجموعة كاملة من الفرص التى تتيحها الرقمنة.

جدير بالذكر، أن قمة Transform Africa هى المنتدى السنوى الرائد فى إفريقيا الذى تنظمه Smart Africa للجمع بين القادة العالميين والإقليميين من الحكومات والشركات والمنظمات الدولية للتعاون بشأن طرق جديدة لتشكيل وتسريع واستدامة التطور الرقمى المستمر فى إفريقيا.