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معلومة قانونية.. كيفية تقدير نفقة العدة × 7 معلومات

السبت، 29 أبريل 2023 04:30 ص
معلومة قانونية.. كيفية تقدير نفقة العدة × 7 معلومات محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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الكثير من المواطنين يتساءلون يوميا من خلال مكاتب الاستشارات القانونية، عن نفقة العدة، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية أهم ما جاء فى قانون الأحوال الشخصية فى تلك القضية.

1- تقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية وحالته الاجتماعية فى الوقت الذي يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته.

2- نفقة العدة هى فى حقيقتها نفقة زوجية لأن المطلقة تعد فى حكم الزوجة خلال فترة العدة، وتشمل النفقة المأكل والملبس والمسكن.

3- عدة المطلقة رجعيا أو بائنا ثلاث حيضات لمن تحيض، أو ثلاثة أشهر عربية لمن لا ترى الحيض لصغر فى السن أو بلوغها سن اليأس أما المطلقة الحامل فعدتها حتى تضع حملها ولو توفى عنها زوجها.

4- تبدأ من تاريخ الطلاق، أى من تاريخ إيقاعه وليس من تاريخ العلم بالطلاق.

5- تستحق المطلقة نفقة العدة لمدة لا تقل عن ستين يوما وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة للعدة.

6- تسقط نفقة العدة فى حالات نشوز الزوجة أو ارتدادها عن الإسلام أو وفاة المطلقة بعد القضاء بها.

7- القاعدة أن العدة تجب على جميع المطلقات، عدا المطلقة قبل الدخول أو الخلوة، فهي وحدها التى لا يتعين عليها الانتظار لانقضاء المدة الزمنية فيما بين الطلاق والزواج.


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