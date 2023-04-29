مصرع شخص صعقا بالكهرباء فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى كاتب مدرسة بإحدى قرى مركز قويسنا بمحافظة المتوفية، مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء توصيل ماكينة لحام داخل منزله، حيث تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان تلقى مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بمصرع كاتب مدرسة صعقا بالكهرباء بإحدى قرى المركز وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لتحقيق فى الواقعة.

بالانتقال الفورى والفحص تبين مصرع كاتب مدرسة يبلغ من العمر 42 عاما، داخل منزله صعقا بالكهرباء، وبسؤال أهليته أكدوا وفاته أثناء محاولته توصيل فيشة ماكينة لحام، ونفوا الشبهة الجنائية عن الحادث، تم تحرير محضرا بالواقعة حمل رقم 3217 إداري مركز قويسنا لسنة 2023، وذلك بعد سؤال أسرة المتوفى الذين أكدوا عدم وجود شبهة جنائية فى الواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات فى الحادث والتى قررت دفن الجثمان وتسليمه لذويه.