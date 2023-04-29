مصرع شخص صدمته سيارة نقل أثناء عبوره الطريق بمركز الباجور في المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى شخص مصرعه بقرية إبخاص التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية ، وذلك إثر إصطدام سيارة نقل أثناء عبوره الطريق، تم نقله إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية، يفيد من مصرع شخص بقرية إبخاص التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وذلك إثر إصطدام سيارة نقل أثناء عبوره الطريق، تم نقله إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.