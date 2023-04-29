مدينة طيبة بالأقصر تستضيف كأس مصر للكاراتيه بمشاركة 1400 لاعب دولى

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة طيبة الجديدة شمال محافظة الأقصر، استضافة فعاليات بطولة كأس مصر للكاراتيه بمشاركة جميع محافظات الجمهورية، والتى تقام على مدار 3 أيام، حيث تم افتتاح البطولة بالصالة المغطاة فى مدينة طيبة، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبحضور المهندس رضوان محمد عبد الرشيد رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة نائباً عن محافظ الأقصر، وبحضور رئيس الإتحاد المصري للكاراتيه، ووكيل وزارة الشباب والرياضة وكبار المسئولين بالمحافظة.

ومن جانبه أكد محمد الدهراوى رئيس اتحاد الكاراتيه، على حرص الاتحاد على نجاح البطولة والظهور فى أفضل صورة، وذلك استعداداً لإقامة البطولات الدولية، وإثبات أن للرياضة دور فعال فى تنشيط السياحة وجذب السياحة الخارجية، حيث انطلقت منافسات بطولة كأس مصر للكاراتيه، بالصالة المغطاة بمشاركة ما يقرب من 1400 لاعب ولاعبة يمثلون 27 محافظة، ووفقا لبرنامج البطولة تم بدء المنافسات فى نفس اليوم للكاتا الرجال وآنسات، يليها الكوميتيه، وفى اليوم التالى كوميتيه سيدات ورجال، على أن تقام مباريات ربع دور الـ8 والنهائيات لكاتا الجماعي أنسات ورجال، وكوميتيه جماعي رجال وآنسات.

فيما قال خالد عبد الستار، المدير التنفيذى للاتحاد، إن لوجو البطولة يعبر عن الفرعون المصرى القديم فى إشارة توضيحية لمعبد الكرنك المتواجد فى مدينة الأقصر التي ستستضيف البطولة، وأضاف أن البطولة ستكون فرصة لجذب السياحة الداخلية فى ظل العلاقة الوطيدة التي تربط بين الرياضة والسياحة.

وكان قد نفذ النادي الثقافي بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، فعاليات مسابقة في فن كتابة الشعر والزجل والقصة القصيرة لأعضاء النادي الثقافي بمركز شباب القباحي الغربي، والذي تنفذه إدارة تنمية الشباب بالمديرية، حيث قام بالتحكيم إبراهيم عبد الخالق، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وصلاح محمد رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة.