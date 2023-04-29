اليوم السابع
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السبت، 29 أبريل 2023 06:27 م
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محافظ قنا يفاجئ مستشفى الصدر للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية.. صور

السبت، 29 أبريل 2023 06:02 م
محافظ قنا يفاجئ مستشفى الصدر للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية.. صور محافظ قنا يفاجئ مستشفى الصدر
قنا صابر سعيد

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فاجأ اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، مستشفي الصدر بمدينة قنا، لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، رافقه الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة، والدكتور كمال همام، مدير المستشفى.
 
اطمئن محافظ قنا، من المرضى على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، واستفسر من الأطباء المعالجين عن الحالة الطبية لكل مريض، ومدي استقرارها، مؤكدا حرص المحافظة على توفير خدمة طبية لائقة لأبنائها.
 
ووجه" الداودي "مدير المستشفى وأطقم الأطباء والتمريض بحسن إستقبال المرضى، وتوفير كافة سبل الراحة لهم ، وتقديم العلاج اللازم لهم حتى يمن الله عليهم بالشفاء، موجها بضرورة الحفاظ علي مستوي النظافة لتوفير مناخ صحي وآمن للمترددين علي المستشفي.
 
ووجه الداودي، بضرورة تنظيم مواعيد زيارات المرضي ، وإجراءات دخول وخروج الزائرين ، لتوفير أقصي درجات الراحة والهدوء للمرضي.
 
ومن جانبهم قدم المرضي شكرهم لمحافظ قنا لإهتمامه بمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين داخل المستشفي.
 
محافظ قنا يفاجئ مستشفى الصدر (1)
محافظ قنا يفاجئ مستشفى الصدر (1)

محافظ قنا يفاجئ مستشفى الصدر (3)
محافظ قنا يفاجئ مستشفى الصدر (3)

محافظ قنا يفاجئ مستشفى الصدر (4)
محافظ قنا يفاجئ مستشفى الصدر (4)

محافظ قنا يفاجئ مستشفى الصدر (5)
محافظ قنا يفاجئ مستشفى الصدر (5)

محافظ قنا يفاجئ مستشفى الصدر (6)
محافظ قنا يفاجئ مستشفى الصدر (6)
 
 
 

مستشفي الصدر

صحة قنا

وكيل صحة قنا

اخبار قنا



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