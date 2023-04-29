محافظ سوهاج: إنشاء وتطوير 222 منشأة طبية فى قرى "حياة كريمة"

سوهاج – عمرو خلف

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إن إجمالى عدد مشروعات الصحة المدرجة ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى " حياة كريمة" بقرى سوهاج، بلغت 222 مشروعا ما بين إنشاء جديد وتطوير .

وأوضح محافظ سوهاج أن خطة المشروعات شملت إنشاء 135 وحدة صحية ومركز طبيا جديد، وتطوير ورفع كفاءة 44 وحدة صحية، وإنشاء 35 نقطة اسعاف، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 8 مستشفيات، لافتا إلى الانتهاء من العديد من تلك المشروعات، واستمرار العمل فى بعض المشروعات الأخرى بنسب تنفيذ متقدمة .

وأكد "الفقى "على أهمية تلك المشروعات فى تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بقرى المحافظة المستهدفة، وتغيير واقع الريف إلى الأفضل من خلال العمل على توفير كافة الخدمات الأساسية التى يحتاجها المواطن بالقرية .