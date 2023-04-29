اليوم السابع
Ads
السبت، 29 أبريل 2023 12:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ سوهاج: إنشاء وتطوير 222 منشأة طبية فى قرى "حياة كريمة"

السبت، 29 أبريل 2023 11:14 ص
محافظ سوهاج: إنشاء وتطوير 222 منشأة طبية فى قرى "حياة كريمة" اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج
سوهاج – عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إن إجمالى عدد مشروعات الصحة المدرجة ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى " حياة كريمة" بقرى سوهاج، بلغت 222 مشروعا ما بين إنشاء جديد وتطوير .

وأوضح محافظ سوهاج أن خطة المشروعات شملت إنشاء 135 وحدة صحية ومركز طبيا جديد، وتطوير ورفع كفاءة 44 وحدة صحية، وإنشاء 35 نقطة اسعاف، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 8 مستشفيات، لافتا إلى الانتهاء من العديد من تلك المشروعات، واستمرار العمل فى بعض المشروعات الأخرى بنسب تنفيذ متقدمة . 
 
وأكد "الفقى "على أهمية تلك المشروعات فى تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بقرى المحافظة المستهدفة، وتغيير واقع الريف إلى الأفضل من خلال العمل على توفير كافة الخدمات الأساسية التى يحتاجها المواطن بالقرية .
 

سوهاج

محافظ سوهاج

الصحة

حياة كريمة

وحدة صحية



الموضوعات المتعلقة

حياة كريمة فى سوهاج.. المبادرةالرئاسية حققت مطالب المواطنين في التعليم والمياه والصرف والكهرباء والصحة والطرق فى181 قرية.. 30 مجمع خدمات زراعية وتكنولوجية.. والأهالى حياة كريمة وصلت بنا إلى بر الأمان.. صور

الجمعة، 28 أبريل 2023 07:00 م

مياه سوهاج : تركيب عدادات مياه مسبقة الدفع بالمصالح الحكومية

الجمعة، 28 أبريل 2023 10:44 ص

انتظام العمل بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ومتابعة التشغيل والصيانة

الأربعاء، 26 أبريل 2023 07:50 م

حياة كريمة بسوهاج.. ارتفاع المشروعات لــ3139 مشروعا لخدمة 4 ملايين نسمة

الأربعاء، 26 أبريل 2023 03:20 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة