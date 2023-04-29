محافظ الغربية يتفقد مشروعات "حياة كريمة" فى 4 قرى.. صور

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، استمرار المهندسون والعمال فى مواقع العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك من خلال جولة ميدانية اليوم داخل قرى" نهطاى، سندبسط، الغريب وتفهنا العزب".

وخلال الجولة تفقد المحافظ في قرية نهطاى "مجمع الخدمات الحكومية، المجمع الزراعى البيطرى، مركز تنمية الأسرة، مركز الشباب، مدرسة نهطاي للتعليم الأساسى، الحماية المدنية، نقطة الشرطة"، كما تفقد السوق النموذجى والموقف النموذجى إلى جانب تفقد مركز طب الأسرة، وحدة الإسعاف ومحطة مياه الشرب واختتمت الجولة فى نهطاى بتفقد محطة المعالجة والنقطة الوسيطة بمدينة زفتى.

وتابع المحافظ جولته بتفقد مشروعات المبادرة فى قرية سندبسط حيث تفقد سير العمل فى مشروعات المجمع الزراعى البيطرى، مجمع الخدمات الحكومية، نقطة الشرطة ومركز طب الأسرة، كما تفقد مركز التأهيل الاجتماعى ومحطة مياه الشرب، واختتمت الجولة بتفقد السوق النموذجى والحماية المدنية بالقرية.

وتابع رحمي جولته بتفقد محطة معالجة الصرف الصحى بقرية الغريب كما تفقد مشروعات مجمع الخدمات الحكومية، السنترال، خدمة عملاء شركة مياه الشرب والصرف الصحى، الوحدة الاجتماعية، مدرسة تفهنا العزب الثانوية، مدرسة وحدة تفهنا العزب الابتدائية، كتابك، مركز الشباب، مكتب البريد، مركز تنمية الأسرة، مركز طب الأسرة، نقطة الحماية المدنية، نقطة الإسعاف ،السوق النموذجي والموقف النموذجى.

وفى سياق آخر، تفقد المحافظ مشروعات رصف محور قناة طنطا الملاحية، إنشاء محطة إنتاج البيض،عمارات الإسكان الاجتماعى العجيزى، كورنيش طنطا بداية من كوبرى فاروق وحتى كوبرى جيهان، كما تفقد مستشفى الأورام الجديد ومستشفى طنطا العام بسبرباى.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، الدكتور محمود عيسى رئيس حى ثان طنطا والمحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا.