متحف المركبات الملكية يحيى ذكرى وفاة فؤاد الأول

كتب محمد أسعد

تحت عنوان «صاحب اللقبين فؤاد الأول»، ينظم قسما الأرشيف والتسويق بمتحف المركبات الملكي ة، اعتبارًا من غد الأحد ولمدة أسبوع، معرضًا أثريا مؤقتًا، وذلك لإحياء الذكرى ال ٨٧ لوفاة الملك فؤاد الأول التي توافق ٢٨ إبريل من كل عـام.

وأوضح أمين الكحكي، مدير عام متحف المركبات الملكية، أن المعرض يضم مجموعة من الوثائق الأرشيفية الهامة الخاصة بجنازة الملك فؤاد الأول والعربة "الاسكوليت" التي خصصت لنقل جثمان الملك، بالإضافة إلى صفحة من العدد رقم ١٦٦٤ لجريدة الجهاد والتي تشمل التغطية الصحفية لخبر وفاة وجنازة الملك فؤاد الأول تحت عنوان "صور أخرى تذكارية للملك الذى تودعه مصر اليوم" والمنشور بتاريخ الخميس ٩صفر ١٣٥٥هـ/ ٣٠ أبريل ١٩٣٦م.

كما يضم المعرض وثيقتين تخص العربة "الاسكوليت"، إحداهما تضم مواصفات العربة وإصلاحها وتجديدها، والتي شملت رقم العربة و المقابل المادي لاصلاحها، كما خُتمت الوثيقة من ناظر خاصة جلالة الملك "مراد محسن". أما الوثيقة الأخرى فعبارة عن خطاب لصرف قيمة إصلاح وتجديد العربة، مؤرخ بتاريخ ١٦ فبراير ١٩٤٨م. وهو خطاب موجه من ياور جلالة الملك بإدارة الإصطبلات بخصوص صرف قيمة إصلاح وتجديد العربة الأسكليت إلى الورشجي" أحمد مصطفى شرشر."

بالإضافة إلى عرض مجموعة من الصور الفوتوغرافية للملك فؤاد الأول في مراحل عمرية مختلفة وبعض اللقطات من حياته و فيلم وثائقي يتناول مقتطفات من حياته.

وأضاف أنه من المقرر أن تستمر فعاليات المعرض في الفترة من ٣٠ إبريل حتى ٦ مايو ٢٠٢٣م.