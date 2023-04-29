متحدث الوزراء: الدولة المصرية لم ولن تخفق فى سداد الالتزامات الواجبة عليها

كتب محمد شعلان

أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية لم ولن تخفق في سداد الالتزامات الواجبة عليها والموارد الدولارية متوفرة لسداد الفوائد والاقساط، مضيفا: "احنا كحكومة متابعين كل ما يدور سواء من مؤسسات اقتصادية أو من مواقع التواصل".

وأضاف السفير نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أنه يتابعون ما تشهده مواقع التواصل الاجتماعي من تشكيك من غير المتخصصين وتقارير مؤسسات دولية تحمل تشكيك أيضا ولكن بقدر أقل من الذين يتكلمون بدون علم.

وأشار السفير نادر سعد، إلى أن رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن الشق المتعلق بسداد الالتزامات كان ردا قاطعا ويطمئن، متابعا: "لم يحدث تاريخيا أن تخلفت مصر عن سداد التزاماتها ولن يحدث في المستقبل والجداول الزمنية لسداد المبالغ معروف ولن تكون هناك مخالفات".