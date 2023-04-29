اليوم السابع
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ماس كهربائي وراء اشتعال حريق بشقة سكنية في بولاق الدكرور

السبت، 29 أبريل 2023 01:49 م
ماس كهربائي وراء اشتعال حريق بشقة سكنية في بولاق الدكرور حريق، ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

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توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى أن ماسا كهربائيا وراء اشتعال حريق بشقة سكنية في بولاق الدكرور، وتبين من خلال المعاينة أن الحريق تسبب في حدوث تلفيات بمحتوياتها، دون إصابات. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق. 
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور، تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط لمحاصرته، ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات. 
توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى عدم وجود شبهة جنائية في اشتعال الحريق، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

حريق شقة

اخبار الحوادث

الحماية المدنية

سيارات الاطفاء

بولاق الدكرور



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