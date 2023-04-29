لجنة أولويات الاستثمارات: الحوار الوطنى صناعة أمل للمصريين وفرصة للقوى السياسية

كتب محمد شرقاوى

قال النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، إن الحوار الوطنى صناعة أمل جديدة للمصريين وفرصة لجميع القوى السياسية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى إن دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى جاءت فى وقت صعب للغاية على مستوعى العالم.

وتابع :" القوى السياسية تتمسك بفرصة الحوار الوطنى.. وحزب الوفد تحاول على 3 محاور للحوار الوطنى لتقديمها للقائمبن على الحوار الوطنى.. والحوار الوطنى يمثل تجربة وطنية شعبية لأول مرة توجد على الساحة".

وتنطلق يوم الأربعاء المقبل 3 مايو جلسات الحوار الوطنى، بجلسة افتتاحية، تتبعها 3 جلسات أسبوعية مخصصة للنقاش فى المحاور الثلاثة، السياسى والاقتصادى والاجتماعى، وذلك فى ظل حضور حزبى وسياسى ومختلف القطاعات من الدولة المصرية.

انطلاق جلسات الحوار يأتى بعد سلسلة اجتماعات طالت لشهور ماضية وإعداد رؤى واطروحات من جميع الاحزاب السياسية والشخصيات العامة وكل طوائف المجتمع المصرى للوصول إلى رؤية حقيقية ترضى كل أبناء الشعب المصرى.

وبحسب دراسة حديثة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، فإن الحوار الوطنى يمثل قيمة موضوعية نحو الهدف الرئيسى فيما يتعلق بالشأن السياسى وضمانة نزاهة العملية الانتخابية، وذلك حين تقدم لرئيس الجمهورية بأول مقترحاته التشريعية نحو استمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات، بعد أن كان مقررًا انتهاء أعماله فى السابع عشر من شهر يناير العام القادم 2024.