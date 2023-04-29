اليوم السابع
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غلق 12 معبرا مخالفا على السكة الحديد بأبو المطامير بالبحيرة

السبت، 29 أبريل 2023 01:40 م
غلق 12 معبرا مخالفا على السكة الحديد بأبو المطامير بالبحيرة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، برصد ومتابعة كافة المعابر غير القانونية، والعمل على غلقها بالتنسيق مع الجهات المعنية حرصا على أرواح المواطنين، مشددة على المتابعة المستمرة لمنع إنشاء معابر غير قانونية على السكك الحديدية وعدم إعادة فتح أي معابر مغلقة نظراً لما تمثله من خطورة بالغة على أرواح المواطنين وإنتظام حركة سير القطارات.
 
وفى هذا السياق شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير بالبحيرة، حملات مكثفة لإغلاق معابر السكة الحديد الغير قانونية حرصا على سلامة المواطنين.
 
وأسفرت الحملات الرقابية عن غلق 12 معبر غير شرعى ومخالف على السكة الحديد بنطاق قرية الناصر وذلك بالتنسيق مع هندسة السكة الحديد.
 
وتأتى هذه الحملات فى إطار الجهود المبذولة لرصد ومتابعة كافة المعابر غير القانونية، والعمل على غلقها بالتنسيق مع الجهات المعنية مع المتابعة المستمرة لمنع إنشاء معابر غير قانونية على السكك الحديدية وعدم إعادة فتح أى معابر مغلقة، نظراً لما تمثله تلك المعابر من خطورة بالغة على أرواح المواطنين وانتظام حركة سير القطارات.
 
 
 
 
 
 
 

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