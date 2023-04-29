"غرائب خلف القضبان".. كيف تحول مصير شاب من الإعدام للبراءة فى ساحات المحاكم؟

كتب أحمد حسنى

يروى هذه الحلقة المستشار بهاء الدين أبو شقة فى كتابه "أغرب القضايا..شاب ريفي بسيط أرسلته جدته إلى شقيقها الذى يعمل بوابا بإحدى العمارات بالجيزة بجوار الجامعة، وفى أحد الأيام كان الشاب يقف بجوار شقيق جدته أسفل العمارة، التقى بسيدة جميلة ومثيرة وثرية تسكن شقة فاخرة تطل عـلى النيـل فى العمارة التى يقف على أبوابها.

كانت تلك النظرات بداية اللعنة، فلم يطل انتظــاره.. لاحقتــه السيدة ذات الجمال الجاذب وســعت إليــه.. دعتــه إلى شــقتها الفــاخرة واستحوذت عليه وامتلكته بسهولة ويسـر.. سـاقته إلى مخـدعها ترتـوى مـن فورة شبابه وفحولته ورجولته، أغرقته فى بئرها التى لا تنضب من أفانين الإغراء.. اشـترت لـه الملابـس الغالية وأذقته الأطعمة الشهية الدسـمة التـى عـاش محروما من تذوقها، مضت عـلى الفتـى الريفـى شـهور ولم يذهب إلى الجامعة ولم يفتح كتاب، غارق فى عسلها السيدة لا يرى إلى جمالها، حولته مـن طالـب جـامعى إلى عبـد لإشـباع نزواتهـا،ّ وبـات مسـحور بجمالها وقد ملأ حبه لها عليه حياته. ً

وكما هى الحياة تتغير دائما، فوجىء الشاب بأن السيدة تتحول عنه، لم تعد تلاحقه، زهدتـه.. ّصـدته.. طردته من عالمها، وأخرجتـه مـن جنتهـا أفهمتـه –فى البدايـة− أن أحـد الرجـال ّ تقـدم، لخطبتها وأنها ستتزوج منه وعليه أن يبتعد عنها، فساقه خياله الهزيل وفكره السقيم إلى أن يعرض عليها الزواج، فقابلته بالسخرية، ووصل به الأمر لأن تخبره صراحةً أنها طرته من حياتها قد حصلت على ما سعت إليه ولم تعد بحاجة إليه فهناك صيد أخر فى الطريق.

ضاع الشاب بين نهار فى إدمان المخدرات وليلاً يحلم بليلة واحدةً من الليالى يحتسى الخمر بلا هوانة، فقد أصبح الموت والحياة بالنسبة له شىء واحد، فلا هو يستطيع أن يعود لجدته التى كرست حياتها من أجله خالى الوفاض مدمناً للخمر، ولا هو يستطيع أن يعود لصديقته، فقرر أن يتخلص مما كانت سبب فى تدمير حياته.

فذهب متسللا إلى شقة حبيبته بالاستعانة بالمفتاح الذى يملكه من قبل، وكانت فى أحضانها رجل آخر، فلم يدرى إلا وهو ينهال على جسدها بعدة طعنات وضربات متلاحقة، واعترف الشاب بجريمته أمام النيابة، وقضت المحكمة بالإعدام شنقاً.

كان للمستشار بهاء أبو شقة رأى آخر فتقدم لمحكمة النقض لإعادة محاكمة الشاب، معتمداً فى مذكرته للمحكمة أن الجريمة حدث فى تمام الساعة العاشرة مساء وفتح المحضر فى الساعة الحادية عشر، وعمر المتهم فى الساعة العاشرة لم يكن تعدى الثمانية عشر من عمره، مما يؤدى أن المتهم يعتبر حدث خلال ارتكابه للجريمة، وأن بلوغه لسن الثمانية عشر كان يستلزم وجود الجريمة بعد الساعة الثانية عشر، وعليه أصدرت محكمة النقض قرارا بإلغاء حكم الإعدام وإعادة محاكمة المتهم من جديد.

انقلبت القضية رأساً على عقب، بعد اكتشاف أن الشاب الذى كان بمرافقة السيدة قبل وفاتها هو من نفذ الجريمة وقتل عشيقته قبل أن يأتى المتهم ويظن أنها على قيد الحياة ويسدد لها طعنات متتالية.

تفاصيل هذا المشهد كانت بأن العشيق الأخر ظن أن السيدة ستتركه كما تركت من قبله، فصمم على قتلها وهو ما حدث باستخدام أداة حديدية فوق رأسها قبل أن يدخل الشاب المتهم وهو ليس فى وعيه، سدد إليها طعنات وهى قد فارقت الحياة على يد عشيقها من قبل الطعنات، وخوفا من افتضاح الأمر قام القاتل الأصلى بضرب الشاب على رأسه ليفقد الوعى ممسكاً بسكينه لتنتطبق كافة الاتهامات عليه.

افتضح أمر القاتل الأصلى بعد سرقة مجهورات القتيلة، ومحاولة بيعها، وهو ما تنبهت إليه قوات الأمن وألقت القيض عليه، الطب الشرعى أثبت أن السيدة قد فارقت الحياة قبل طعنها على يد المتهم، واستطاع المستشار بهاء الدين أبو شقة اكتشاف تفاصيل هذه الواقعة وإثباتها أمام هيئة المحكمة، ليفجىء الجميع أن الشاب الذى حكم عليه بالإعدام برىء تمامًا من تهمة القتل.

وقضت المحكمة فى حكم تاريخى ببراءة المتهم الشاب من تهمة القتل، وسط ذهول وعجب الجميع من تفاصيل هذه القضية.