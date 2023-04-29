عابر المانش والسباح الإيطالي فلافيو يسبحان سويا فى عروس البحر المتوسط الجمعة

كتب محمود راغب

يستعد الفرعون المصرى السباح محمد الحسيني عابر المانش ، خلال أيام لاستقبال السباح الإيطالي "الداون سندروم" ڤلاڤيو (Flavio locci)، والذى من المقرر أن يصل القاهرة مساء الثلاثاء المقبل، وذلك استعدادا لتنظيم فعالية وحدث هام يجمع السباحين الدوليين المصري ونظيره الإيطالي، تحت اسم ملتقى أبطال التحدى بعنوان "الفرعون المصري وقيصر روما"، برعاية كل من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة والقنصلية الإيطالية بالإسكندرية.

وعن استعدادات إطلاق الملتقى ، كشف الحسينى الكارم والد السباح محمد الحسينى عابر المانش ، الترتيبات الخاصة باستقبال السباح الايطالى والفاعليات المقرر تنظيمها خلال الملتقى ، لافتا إلى أن جمعية بناة الوطن برئاسة المستشار أحمد فتحي، تولت التنسيق والسعى لتنظيم فاعلية وحدث هام يجمع السباحين الدوليين المصري و نظيره الإيطالي تحت اسم ملتقى أبطال التحدى بعنوان "الفرعون المصري و قيصر روما" .

وأضاف والد السباح محمد الحسينى عابر المانش ، أن الفاعلية تأتى للتأكيد علي أن مصر وإيطاليا تربطهم علاقات وطيدة وترابط قوى و يعد الحدث لقاء للحضارات من بوابة الرياضه كوسيلة للحب والتعارف و الصداقة بين الشعوب ، وخصوصا أن هذا الحدث الأول من نوعه .

وأشار إلى أن الملتقى ستبدأ فاعلياته من مقر الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ باشراف وتنظيم الكابتن سامح الشاذلي والأسطورة الكابتن نبيل الشاذلي، ومقرر أن يتبعه جوله في أهرامات الجيزة والمتحف القومى الحضارة وممشي اهل مصر.

وأكد أن الإعلان الحدث لاقى إشادات واسعة من عدد من المواقع والصحف الإيطالية التى ذكرت ونشرت عن الحدث والإعراب عن الشكر والامتنان للحكومة المصرية متمثله في وزارة التضامن الاجتماعي وزارة الشباب والرياضة.

وأشار إلى أن السباح الايطالى مرتقب وصوله لمطار القاهرة مساء الثلاثاء المقبل ، وسيتم عقد مؤتمر صحفى بحضور عدد من الشخصيات الدبلوماسية يوم الأربعاء المقبل 3 مايو ، على أن تبدأ الفاعلية يوم الجمعة المقبل 5 مايو بمقر الاتحاد المصري للغوص والانقاذ، ويعقبه حفل استقبال في القنصلية في حضور الوزراء والقنصل وعدد من قناصل الدول الأوروبية والعربية.

وكان الفرعون المصرى السباح محمد الحسيني عابر المانش، التقى السباح الإيطالي "الداون سندروم" ڤلاڤيو ( Flavio locci ) ،عن طريق برنامج سكايب في برنامجه أبطال بلس المذاع علي موقع كوره بلس ، حيث عبر السباح الايطالى من ذوى الهمم ، عن أمنياته أن يزور مصر ويسبح في النيل مع محمد الحسينى و يسلم علي الرئيس السيسي.

يذكر أن السباح المصرى محمد الحسينى قد دفعه حبه للسباحة وهو فى السادسة من عمره وحتى بلوغه سن الـ 17 سنة أن يدخل بطولات محلية ودولية ويحصل على ميداليات عديدة والمشاركة فى بطولة العالم بإيطاليا فى فلورنسا 2016 ، والمشاركة أيضا مع مدربه الذى تبنى موهبته فى 3 بطولات دولية بالغردقة "مياه مفتوحة"، ورفع علم مصر فى افتتاح قناة السويس، وكان له احتكاكا بالمياه المفتوحة، وجاءته الفكرة بأن يحاول عبور فردى للمانش.

وكان الفرعون المصرى يتمرن كل يوم مرة الصبح وأخرى بعد الظهيرة، لمدة 6 أيام، لمدة 5 ساعات، ويسبح فى الساعة 3 كم محاولا للوصول إلى 36 كيلو، وخاض تدريبات قاسية بمحافظة الغردقة .

وأقل ما يمكن أن يقال عن محمد الحسينى الشاب المصرى أنه نموذج مشرف، لم توقفه الإعاقة فى أن يصل إلى هذه المرحلة فى السباحة ويضيف تقديرا جديدا لمصر بعبوره بحر المانش، فهو يمثل رسالة للعالم والإنسانية.